Telefon kayıtları ortaya çıktı

İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde ve hastanelerde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk eden çetenin telefon mesajları ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede sıralanan suça konu 197 eyleme ait kayıtlarda, çete üyeleri, bir bebeğin ölümünü, "Sabah gördük hayvan gibi ağlıyor, tamam rengi kötüydü ama." diyerek birbirine aktarıyor.

Çetenin telefon kayıtları

Bebek bir hastanın durumuyla ilgili örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen'in konuşmalarıysa iddianamede şu şekilde yer buldu:

"Şüpheli İlker Gönen: Şimdi Serenay beni aradı. Sabah beş buçukta diyalize giren var ya, o ölecek ben diyalizi yandan takmak zorunda kaldım. İlk çalıştı sonra çalışmayı durdurdu.

Şüpheli Fırat Sarı: Durdu ha.

Şüpheli İlker Gönen: Ölecek zaten çocuk. Beş buçukta damar yolu gitmiş, Serenay damar yolu için gelmiş. Satılmış niye geliyorsun diye kızmış."

Bebek ölümüne mazeret aradılar

Bebeğin babasının şüpheli ölüm şikayeti üzerine ise şüpheliler arasında şu konuşma geçti:

Şüpheli İlker Gönen: O tedaviler IV görünsün ha. Oral görülmesin.

Şüpheli Çağla Durmuş: Tamam tamam.

Şüpheli İlker Gönen: Şöyle, Fırat abiyi aradım meşgul. Şöyle diyeceksin, böyle böyle kötüleşti, işte ondan sonra entübe ettik, solunumuna baktık kalbi düştü. Müdahalesini yaptık ıvır zıvır. Dursun abiyle ağzın bir olsun yani.

Bebekler ölürken kahkaha attılar

Şüpheli Fırat Sarı:Cpr bir iki tane dokunun, dönerse döndü. Dönerse biraz daha yaşasın ben gelinceye kadar.

Şüpheli Bahar Kanık: Valla siz gelinceye kadar... Kusura bakmayın.

Şüpheli Fırat Sarı: Ölmesin ha.

Bahar Kanık: Sarıkaya'nın da valla fişini çekecem gelmezseniz.

Şüpheli Fırat Sarı: Nasıl?Haha dedemin fişi.

Şüpheli Bahar Kanık: Haha çekicem fişi haha.

Şüpheli Fırat Sarı: Ölen mi oldu Ecem?

Şüpheli Ecem Koç: Başımız sağ olsun hocam Halime.

Şüpheli Fırat Sarı: Öldü mü gerçekten?

Şüpheli Ecem Koç: Öldü hocam, cpr'ını yaptık, adrenalini yaptık. Cpr'la da adrenalinle de dönmedi. Adrenalin kalbi geldi bir kendi kendine gitti. Zaten cpr'a da yanıt vermedi.

Şüpheli Fırat Sarı: Tamam. Yarım saat, kırk dakikaya oradayım geliyorum.

Şikâyetten rahatsız oldular

İddianamede, bir kişinin çalıştığı hastaneyi CİMER'e şikayet etmesiyle ilgili şüpheliyle arasında geçen konuşmalar da yer aldı:

O.Ö: Şey gitmiş tabi bizim avukat .... Halil anlaşma olmamış. Tabii ben de şimdi mahkeme sürecine de giriyoruz SABİM'e, CİMER'e dayiyim, döşiyim diyorum.

Şüpheli Hüseyin Günerhan: Daya döşe kanka.

O.Ö: Nasıl bir şey yazayım?

Şüpheli Hüseyin Günerhan: Kanka şey yaz, usulsüz hasta alımlarını yaz 112'den.

O.Ö: Nasıl oluyor?

Şüpheli Hüseyin Günerhan: 112 ayağı olmadan hasta kabul ediyorlar de, protokolsüz hasta kabul ediyorlar diye yaz ondan sonra.

O.Ö: Mert olayı mı?

Şüpheli Hüseyin Günerhan: Hıhı Mert olayı kanka.

Şüpheli Hüseyin Günerhan: Hıhı hasta basamaklarını şişiriyorlar, usulsüzlükler, çarşafları şişiriyorlar dersin. Eks bekletiyorlar, yatışını uzatıyorlar hastaların diyebilirsin.

Maç var diye bebeği ölüme terk ettiler

İddianamede, şüpheli Fırat Sarı'yla ilgili soruşturma olduğuna dair ise şu konuşmalar yer aldı:

Şüpheli Hakan Doğukan Taşçı: Hocam şimdi bu denetim Sağlık Bakanlığı falan fasa fiso, benim korktuğum şey bu değil, Fırat hocayı örgütlü suç işlemekten yargılayacaklar, adamlar dava açmış, ben Fırat hocanın kaç tane emniyet müdürlüğünden dosyasını topladım.

Şüpheli Şeyhmus Çelik: Ne örgütü ya, ne örgütü ya?

Şüpheli Hakan Doğukan Taşçı: Hocam, adamlar sen yalandan sahte yani tedavi yapıyorsun, doktor koymuyor dosyalarda oynama yapıyor, hocam bizim telefonlarımız bile dinleniyor olabilir, bunları kimseye hoca söylettirmiyor bana.

Şüpheli Şeyhmus Çelik: Telefon dinlenebilir, doğrudur.

Şüpheli Hakan Doğukan Taşçı: Hocam dinleniyor, biz Whatsapp'tan konuşuyoruz Fırat hocayla hep, anladın.

Şüpheli Şeyhmus Çelik: Valla doğrudur, Whatsapp'tan konuşmak lazım, dinlenir doğrudur e yazdığın zaten.

(Bir doktorla hemşire arasında geçen konuşma)

Şüpheli Çağla Durmuş: Pre tansiyon alamadım 119... 58 saturasyon...

Şüpheli İlker Gönen: Ya ex oluyorsa, şu Dursun çıkmadan ex olsun...

Şüpheli Çağla Durmuş: Evet ya...

Şüpheli İlker Gönen: Bu akşam bir Galatasaray maçım var yani.

Bebeklerin ölüm nedenleri

Yenidoğan Çetesi skandalında hayatını kaybeden bebeklerin ölüm nedenleri:

Bebek Melek: Beslenme eksikliği ve geç müdahale.

Bebek Kerem: Pasif ötenazi iddiası.

Bebek Miray: Ani akciğer kanaması ve yetersiz ventilasyon.

Bebek Mustafa: Yetersiz besleme ve yetersiz takip.

Bebek Kadan: Hatalı tanı ve müdahale eksikliği.

Bebek Ayaz: Tedavi gecikmesi ve yetersiz müdahale.

Bebek Michelle: Tedavi hataları ve sevk yanlışları.

Bebek Kaya: Yoğun bakım yetersizliği ve müdahale eksikliği.

Bebek Havvanur: Yetersiz beslenme ve malnutrisyon.

Bebek Öykü: Yanlış resüsitasyon ve tedavi gecikmesi.

Bebek Mive: Eksik cerrahi müdahale ve yetersiz beslenme.

Bebek Asilhan: Beslenme yetersizliği ve eksik takip.

