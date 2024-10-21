Keyifli bir pazar yaşandı

KKTC Adanalılar Dayanışma Aktivite ve Kültür Derneği’nin (ADAKDER) Beyarmudu Belediyesi katkılarıyla düzenlediği Adana Kebabı ve Şalgam Festivali dün gerçekleştirildi.

Bu yıl ilki düzenlenen festival, öğlen saatlerinde Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri'nde başladı.

Ekinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin, bazı milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Festivalin açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek ve KKTC Adanalılar Dayanışma Aktivite ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Aktaş yaptı.

Etkinlikte, Adana'ya özgü yöresel sunum ve stantlarının yanında, tüm misafirlere Adana kebabı ve şalgamı ücretsiz olarak ikram edildi.

Festivalde halk oyunları gösterisinin yanı sıra çocuklar için oyun alanları oluşturuldu.

Gün boyu sürecek etkinlikte, ayrıca Gül Ahmet Yiğit ve Bahadır Yiğit ile Kadir Carlos sahne aldı.

Güzel bir etkinlik

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılış konuşmasında sözlerine Beyarmudu’nda gerçekleştirilen etkinlikte beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek başladı.

Tüm Adana’ya ve Adanalılara selamlarını, sevgi ve muhabbetlerini ileten Tatar, “Biz 1974 öncesini hatırlayan kuşaklarız. 1974 öncesinde 'Mehmetçikler gelecek' denildiğinde, ben Toroslar'a, Adana’ya, Mersin’e bakıyordum. Türkiye'nin çeşitli farklı bölgelerinden buraya yerleşen insanların kültürel kaynaşması, zenginliğimizin bizler için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha paylaşıyorum.” dedi.

Başbakan Ünal Üstel de, güzel bir etkinliğe hep birlikte şahitlik ettiklerini dile getirdi.

Üstel, “Çok güzel bir festival. Adana denildiğinde hemen akla kebap ve onu tamamlayıcı unsur şalgam gelir. Bu güzel havada ve bu güzel günde herkesi kendi kültürümüzün bir eseri olan şalgam ve Adana Kebabı ile buluşturuyoruz.” diye konuştu.

Yoğun katılım oldu

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek de Adana kebabı ve Şalgam Festivali’ne beklentilerin çok üzerinde bir katılımın olduğu belirtti.

Festival için hazırlıklarının yaklaşık bir aydır sürdüğünü kaydeden Bebek, Beyarmudu Belediyesi’nin her zaman tüm sivil toplum örgütlerinin yanında olduğu dile getirdi.



