Sultan’a özel akşam yemeği

Türk sinemasının “Sultanı” olarak bilinen ve Yeşilçam’ın efsanevi ismi Türkan Şoray, Merit Park Hotel’de düzenlenen özel bir akşam yemeğinde ağırlandı. Fora Balık Restoran’da gerçekleşen davete, Türkan Şoray’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, devlet erkanları ve iş dünyasından önemli isimler de katıldı.

Kıbrıs’a olan bağlılığı ve özel ilgisiyle bilinen Şoray, ziyaretinde konaklamak için Merit Park Hotel’i tercih etti. Merit Park Hotel, lüks konaklama seçenekleri ve üstün hizmet kalitesiyle, böylesine değerli bir ismi ağırlamaktan büyük gurur duydu.

Fora Balık restoranda gerçekleşen yemek davetinden sonra Sibel Tatar, Türkan Şoray’a geleneksel Kıbrıs el sanatı olan Lefkara işi çerçeve ve Kıbrıs’a özgü yemekleri tanıtan bir kitap hediye etti.

Merit Park Hotel, Türkan Şoray ve diğer konuklarına ev sahipliği yaparak, Kuzey Kıbrıs’ın turizm ve konaklama sektöründe lider bir marka olma yolundaki vizyonunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) 2024-2025 akademik yılı açılış töreninde, Türk sinemasına olan katkılarından dolayı Türkan Şoray’a Fahri Doktora unvanı verilmişti.