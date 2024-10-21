100 kişilik heyet Adıyaman’da

Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen deprem felaketinde, Şampiyon Meleklere mezar olan İsas Otel’le ilgili dava ve ailelerin verdiği hukuk mücadelesi devam ediyor. Adıyaman İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler ve tur rehberleri ile 10 yaralının ailelerinin katılımıyla, İsias Otel davasının dördüncü duruşması 22 Ekim Salı günü saat 10.00’da Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak. Duruşmayı izlemek üzere başta Şampiyon Meleklerin aileleri, Başbakan Ünal Üstel, bazı bakanlar, siyasiler, Barolar Birliği ve gazetecilerden oluşan yaklaşık 100 kişilik heyet, bugün Gaziantep üzerinden Adıyaman’a gidiyor.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, 22 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek İsias Otel dördüncü duruşması öncesinde TAK muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Esendağlı, 9 Eylül Üniversitesi’nin hazırlayacağı bilirkişi raporunun 22 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek duruşmaya yetişmeyeceğini, dolayısıyla mahkemenin prosedürel işlemlerin yapılıp bilirkişi raporunun hazırlanması için bir erteleme vermesini beklediklerini söyledi.

Bilirkişi raporunun davanın artık son aşamasına geçilmesi anlamını teşkil edeceğini düşündüklerini dile getiren Esendağlı, bilirkişi raporunda sadece karot değil, binanın yıkılmasına neden olan tüm hususların değerlendirileceğini belirterek, raporun çok önemli olduğunu vurguladı.

Ataoğlu: Adalet için Adıyaman’da olacağız

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, depremde yitirilen canların hatırasına saygı göstermek ve ailelerin adalet arayışına destek olmak amacıyla, hükümet yetkilileri olarak orada olacaklarını ve davanın takipçisi olarak, davanın şeffaf ve adil bir şekilde sonuçlanması yönündeki beklentilerini hep birlikte dile getireceklerini söyledi. Ataoğlu, “Şampiyon Melekler, KKTC’nin genç nesillerine örnek olan parlak yıldızlardı; bu nedenle bu dava bir insanlık meselesidir ve adaletin doğru tecelli etmesi için sessiz kalmayacağız” dedi.

Karakaya: Olası kast kararı çıkmazsa, ‘adalet çöktü, kaybetti’ diyeceğiz

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, “İsias davasında olası kast kararı çıkmazsa ‘adalet çöktü, adalet kaybetti, adalet yenildi’ diyeceğiz” dedi.

“Bizim hayatlarımızı karanlığa gömdüler. Ancak adalet olası kastla gelirse aydınlığı bir nebze olsun göreceğimize inanıyoruz” şeklinde konuşan Karakaya, Adıyaman’a her gidişlerinde duydukları endişe, hissettikleri öfke ve üzüntüyü yeniden yaşadıklarını dile getirdi. “Saniyeler içinde yıkılan ve çocuklarımıza mezar olan İsias’ta her şey ortada… Asansör gerçeği ortada, binanın taşıma sistemiyle oynandığı ortada, onaylı proje yok. Ruhsatlarda sahtecilik yaptılar” diyen Karakaya, asla yılmayacaklarını, davada beklenilen karar çıkmazsa, mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Güçlüsoy: Dördüncü duruşma önemli

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarı Durali Güçlüsoy, 22 Ekim Salı günü Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülecek İsias davasının dördüncü duruşması öncesinde TAK muhabirine açıklamalarda bulundu, süreç ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Güçlüsoy, mahkeme heyetinin 12 Haziran’da gerçekleştirilen üçüncü duruşması sonrası yeni bir bilirkişi raporu istemesi üzerine, 4 Eylül’de enkazdan örnekler alındığını belirterek, ancak bilirkişi raporunun 22 Ekim’deki duruşmaya yetişmeyecek gibi göründüğünü söyledi. Kamu görevlileri için açılan dosyanın da Gaziantep mahkemesi tarafından Adıyaman savcılığına ulaştırıldığını belirten Güçlüsoy, ancak avukatlar tarafından talep edilen dosyaların, yani davaların birleştirilmesinin henüz gerçekleşmediğini anlattı. Bu gelişmeler ışığında 22 Ekim’de gerçekleştirilecek dördüncü duruşmanın, mevcut durumun değerlendirilmesinin yanı sıra, sanıkların mevcut durumlarının sürdürülmesi açısından da önemli olduğunu vurgulayan Güçlüsoy, mahkeme heyetinden beşinci duruşma gününü yakın tarihe vermesinin beklentileri arasında olduğunu kaydetti.

Ne olmuştu?

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yerle bir olan Adıyaman’daki Grand İsias Hotel’de, burada konaklayan 35’i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmenlerden oluşan kafile dahil toplam 72 kişi hayatını kaybetmişti.

Depremden Türkiye’deki 14 milyon kişi doğrudan etkilenirken 53 bin 537 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Dava süreci

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 3-6 Ocak’ta, ikinci duruşması 26 Nisan’da, üçüncü duruşması ise 12 Haziran’da yapılmıştı.

İlk duruşmada aileler, sanıklar, tanıklar dinlenmiş, avukatlar savunmalarını yapmıştı. Dört gün süren ilk duruşma ardından, tek gün görüşülen ikinci ve üçüncü duruşmada, mahkeme ara kararlar almıştı.

İsias Otel davasının ikinci duruşması 26 Nisan’da Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülmüş ve 72 ölü, 8 yaralı olan ana dosya ile 2 yaralının daha olduğu ek dosya birleştirilmişti.

Mahkeme ikinci duruşmada, tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin devamına, 8 sanığın adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına, ayrıca Gazi Üniversitesi dışında mümkünse teknik bir üniversiteden yeniden bilirkişi raporu talep edilmesine karar vermişti.

28 Mayıs’ta Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu, İsias Otel dava dosyasından ayrılan Adıyaman Belediyesi’ndeki kamu görevlileriyle ilgili soruşturma izni vermişti.

Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu’nun gerekçeli kararına göre, yapı ruhsatında imzaları bulunan ve sorumlulukları tespit edilen Adıyaman Belediyesi’nin ilgili dönemlerdeki; Ruhsat Büro Teknisyeni, Ruhsat Büro Şefi, İmar Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcılarından hayatta olan 4 kişi aleyhinde soruşturma başlatılması emredilmişti.