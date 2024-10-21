Ana hedefini açıkladı

Cumhurbaşkanlığı'nda dördüncü yılını tamamlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Ana hedefim; Kıbrıs Türk halkının mutluluğu, refah içerisinde egemen, bağımsız ve özgür olarak kendi vatanında, kendi devletinin çatısı altında yaşayacağı adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ulaşmaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dördüncü yılını Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirdi.

“Yeni Bir Dönem Yeni Bir Vizyon Yolunda Cumhurbaşkanlığı’nda Dört Yıl” sloganıyla dördüncü yılını değerlendiren Tatar, Kıbrıs konusunda asla diyalogdan ve masadan kaçmadığını, ancak Kıbrıs Türk halkının egemenlik hakkının asla pazarlığa açık olmadığını vurguladı.

Göreve geldiği günden “iki devlet siyasetini” ortaya koyduğunu ve bu konuda başarılarının çok büyük olduğunu ifade eden Tatar, bu siyaseti anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle dünyaya anlattıklarını ve anlatmaya devam ettiklerini söyledi.

Cenevre’de yeni siyaseti masaya koyduklarını ifade eden Tatar, tarihi toplantıda, masaya farklı fikirlerle geldiklerini ve yeni siyaseti sunduklarını anımsattı.

İkamet şartı olmadan oy hakkı

Tatar, verilen bu değerin bir sonraki adımının, ikamet şartı aramadan oy kullanmak isteyen vatandaşlara oy hakkı verilmesi olmasını istediğini ifade etti.

“Askerlik var ama oy hakkı yok” eleştirisini anımsatan Tatar, ikamet şartı aramadan oy hakkı verilebileceğine, bunu hükümetle de paylaştığını kaydetti.

Geride kalan dört yılda halkla diyalog, iyi ilişkiler geliştirdiğini, her zaman kapılarının tüm kesimlere açık olduğunu ifade eden Tatar, iki devletli çözümü de, Türkiye’nin desteğiyle dünyaya anlattıklarını, egemenlik hakkı, barış huzur güvenin devamlılığı, bölgede Türk- Yunan dengesinin korunması, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi adına adımlar attıklarını anlattı.

Büyük işlere imza attım

Türkiye ile bağların daha da güçlendiğini ifade eden Tatar, YÖK ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin desteğiyle eğitim yanında turizm alanının geliştiğini kaydetti.

Ercan Havalimanı’nın Türkiye’de 4. sırada olduğunu, Türk dünyası ile ilişkiler kurulduğunu ve TDT’de gözlemci üye olduklarını belirten Tatar, eşi Sibel Tatar’ın da sosyal projeler ile büyük işlere imza attığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, görevdeki dördüncü yılı için hazırlanan "Yeni Bir Dönem Yeni Bir Vizyon Yolunda Cumhurbaşkanlığı’nda Dört Yıl" adlı kitapçıkla da icraatlarını paylaştı.

