Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, asgari ücrete endeksli olarak hesaplanan bedelli askerlik rakamlarının; asgari ücretin artmasıyla “adeta uçtuğunu” ve “ödenemez hale geldiğini” belirtti, yasada değişiklik yapılması çağrısını yineledi.

Özersay konuya ilişkin yazılı açıklamasında, “Altı ay önce parti olarak uyarmış olmalarına rağmen bedelli askerlik rakamlarının hesaplanması yönteminde değişikliğe gidilmediğine ve bu yüzden de asgari ücretin daha da artmasıyla özellikle akademisyen olmak için doktorasını yapmakta olan gençlerle yurt dışında çalışan gençlerin bedelli askerlik rakamlarının adeta uçtuğuna ve ödenemez hale geldiğini” kaydetti.

“Gençlerin ve ailelerin ödemek zorunda oldukları rakamlar yüzde 100’den de fazla zamlanmış oldu” diyen Özersay, “Önceden yürürlükte olan yasaya göre dövize endeksli olarak hesaplanan bedelli askerlik rakamlarının 2021 yılında gençlere yardımcı olmak için asgari ücrete endekslendiğini ancak zaman içinde bu hesaplama yönteminin gençlerin ve ailelerinin aleyhine bir durum yarattığını belirtti.

Özersay, yeni hesaplama yönteminin gençlerin ve ailelerinin aleyhine döndüğünü, bedelli askerlik bedellerinin yüzde 100’den de daha fazla bir artış ortaya çıktığını belirterek şunları kaydetti:

“2021 yılında dövizdeki artışlar dikkate alınarak ekonomik olarak mağduriyet yaşanmaması gerekçesiyle döviz üzerinden hesaplanan bedelli askerlik rakamlarının yasadaki değişiklikle asgari ücretin belirli bir katına kadar olacak şekilde değiştirilmişti. Son asgari ücret artışıyla birlikte bugünün döviz rakamları dikkate alındığında 2021’de 4 bin sterlin ödemesi gerekenler bugün itibarıyla yaklaşık 9 bin sterlin ödemek zorunda; o dönemde statüsüne göre 6 bin sterlin ödemek zorunda olan gençler ise bugünkü kurla 13 bin 500 sterlin civarında bir rakamı ödemek zorunda bırakılıyor.”

Özersay, açıklamasında, “Maalesef Meclis çatısı altında koltuk kavgası yapanlar gençlerin ve ailelerinin sesini duymuyor” ifadelerini de kullandı.

