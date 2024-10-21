Uzlaşı yok

Suna ERDEN

Cumhuriyet Meclisi’nin bugün yapılması beklenen genel kurul toplantısının bir hafta sonraya ertelendiği bildirildi.

Meclis Başkanlığı konusunda iktidar ve muhalefet arasındaki görüş farklılıkları devam ederken, 28 Ekim’de toplantıyı başkan olarak kimin açacağı konusunda uzlaşı sağlanamadı.

Diyalog’a konuşan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, İsias Otel duruşması için parti genel başkanları ve milletvekillerinden oluşan bir heyetin Adıyaman’a gideceğini, bugün ve yarın yapılması gereken genel kurul toplantısının yapılmayacağını belirtirken “28 Ekim’deki bileşimi yeni Meclis Başkanı Ziya Öztürkler açacak” dedi.

UBP’nin görüşlerine itiraz eden ana muhalefet CTP’nin seçim sonuçlarına yönelik itiraz dilekçesinin ise önce Meclis Danışma Kurulu’nda, daha sonra Başkanlık Divanı’nda ele alınmasını bekliyor.

Hasipoğlu: Meclisi yeni başkan Öztürkler açacak

Tartışmalı bir seçim süreci atlatan Meclis Genel Kurulunun bugün ve yarınki toplantıları parti genel başkanları ve milletvekillerinden oluşan bir heyetin İsias davasına katılmak için Adıyaman’a gidecek olmasından dolayı yapılamayacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Meclisin 28 Ekim’de yeni Başkan Ziya Öztürkler tarafından açılacağını söyledi.

Hasipoğlu, “Yarın toplantı olmayacak, İsias Davası nedeniyle Adıyaman’a gideceğiz. İktidar ve muhalefet 28 Ekim’de Meclis oturumunun yapılmasına karar verdi. 28 Ekim’de Meclis Genel Kurulunu yeni başkan Ziya Öztürkler açacak” dedi.

Meclis kararları yargıya taşınamaz

Hasipoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) seçim sonucuna itirazının hatırlatılması üzerine ise şunları ifade etti:

“Bir seçim yapıldı, ‘evet’ oyları, ‘ret’ oylarından fazlaydı. Meclis Başkanı ve katipler Öztürkler’in kazandığını açıkladı. CTP itiraz ediyor ancak meclis kararları aleyhine Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılamaz. Bu tür kararların Anayasa Mahkemesi veya daha genel bir ifade ile yargı tarafından denetlenmesi, kuvvetler ayrılığı prensibi ile bağdaşmaz. Sistemimiz parlamenter sistemdir ve yasama - yürütme - yargı birbirinden bağımsızdır. Siyasi takdir içeren bu meclis kararını meclis yine kendi içinde çözmek durumundadır.”

Erhürman: Tek yol erken seçim

CTP’nin seçim sonuçlarına yönelik itiraz dilekçesinin önce Meclis Danışma Kurulu’nda, daha sonra Başkanlık Divanı’nda ele alınmasını beklenirken, sosyal medya hesabından açıklama yapan parti genel başkanı Tufan Erhürman, “Hükümet bitmiştir, erken seçimden başka yol yoktur” açıklamasında bulundu.

CTP lideri Erhürman gerekçelerini ise madde madde açıkladı:

“1. Parlamenter demokraside hükumetin Meclis’te çoğunluğun desteğine sahip olması kuraldır (azınlık hükumetleri istisnadır).

2. Bunun en açık göstergesi hükumetin güvenoyu alabilmesi için salt çoğunluğun desteğine ihtiyaç duymasıdır.

3. Bu arada ilgili ülkenin anayasasında açıkça yazmasa da, mesela bütçesi salt çoğunluğun oylarıyla kabul edilmeyen bir hükumetin istifa etmesi teamül olarak kabul edilir.

4. Şu anda önümüzde üç siyasi parti tarafından kurulmuş ve 29 milletvekilinin desteğine sahip olduğu iddia edilen bir “hükumet” vardır.

5. Böyle bir “hükumet” Meclis başkanlığı için aday gösterdiği bir kişiyi Meclis’in salt çoğunluğu olan 26 oyla seçtiremeyip ikinci bir kişiyi seçtirebilse, sorunun aday gösterilip seçilemeyen kişinin şahsıyla ilgili olduğu iddia edilebilir.

6. Ancak üç ayrı kişiyi (birini iki kez) aday gösterip, 15 oylamanın hiçbirinde salt çoğunluğa ulaşamayan bir hükumet varsa karşımızda, bu, söz konusu hükumetin Meclis’te çoğunluk desteğini kaybettiği anlamına gelir.

7. Oylamalarda yaşanan onca rezaletten sonra son oylamada üç çift mühürlü pusulayla verilen “mesaj” da dikkate alındığında bu daha da net biçimde görülecektir.

8. Açık olan bir şey vardır: Bu şartlar altında yasa tasarıları ve bütçe de Meclis’te gizli oyla oylansa bu “hükumet” yasa tasarılarını ve bütçeyi de geçiremeyecektir.

9. İşte bu nedenlerledir ki bu “hükumet” bitmiştir, halkın ve ülkenin zamanını çalacak şekilde gereksiz uzatmalar oynanmaktadır ve erken seçimden başka herhangi bir çare yoktur.”

Ne olmuştu?

Başkanlık Divanı seçimi gündemiyle 7 Ekim’den beri ertelemelerle yapılan toplantılardan sonuncusu 18 Ekim Cuma günü yapılmış ve UBP’nin Meclis Başkan adayı olarak gösterdiği Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler oylamanın ilk dört turunda salt çoğunluğa ulaşamamış, beşinci ve son turda ise 26 kabul, 23 ret oyu alarak Meclis Başkanlığı’na seçildiği belirtilmişti.

Ancak muhalefet milletvekilleri üç oy pusulasına çift mühür vb. gerekçelerle itiraz etmiş, bu pusulaların fotoğraflarını basınla da paylaşmıştı.

CTP’li Başkanlık Divanı üyesi milletvekilleri, itirazlarını yazılı olarak da Meclis Başkanlığı’na iletmişti.