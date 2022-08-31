Tüm yurdu coşku sardı

Türkiye’nin dört bir yanında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. Ankara'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bilecik, Sivas ve Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Niğde'de de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlenirken, Derbent Kavşağı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Sakarya'da ise 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Adapazarı ilçesindeki Çark Caddesi'nde başlayan alaya katılanlar, mehter marşları eşliğinde kent merkezinden geçerek Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yamaç paraşütü pilotları gösteri uçuşu yaptı, bayraklarla süslenen tur teknelerinden marş çalındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri'ne eşi Emine Erdoğan ile katıldı.

SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki Zafertepeçalköy Zafer Anıtı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Etkinlik kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Dalgıçlar Van Gölü'nde Türk bayrağı açtı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde dalgıçlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Van Gölü'nde Türk bayrağı açtı. Doğu Deniz Derneği üyesi 12 dalgıç, Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 24 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

