Bu başarı hepimizin

Sağlık Bakanlığı’nda Bakan Pilli’nin başkanlığında belediye başkanları ile toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda Kovid-19 sürecinde Sağlık Bakanlığı ile belediyeler arasında yapılan çalışmalar, açılan bazı iş yerleri ve önümüzdeki hafta açılması planlanan yerinde teslim ve paket servisi yapacak restoran ve büfelerin uygulaması gereken kurallar ele alındı.

Verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Ali Pilli Kovid-19 pandemisi kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın belediyelerle birlikte büyük bir mücadele verdiğini belirterek, bu süreçte katkı koyan tüm belediyelere teşekkür etti.

Gelinen iyi seyrin birlikte sağlandığını kaydeden Bakan Pilli, yerel yönetimlerin sürecin önemli bir parçası olduğunu, koordineli çalışmalarla iyi bir noktaya gelindiğini vurguladı.

Toplantıda ayrıca Batı Nil virüsü konusunda Sağlık Bakanlığı ve belediyelerin yürüttüğü çalışmalar da masaya yatırıldı.

Sağlık Bakanlığı’nda yapılan toplantıda Sağlık Bakanı Ali Pilli ve bakanlık yetkilileri, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ve Belediyeler Birliği Genel Koordinatörü Hüseyin Köle yer aldı.

