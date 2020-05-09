Strateji belirlendi

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin düzenlediği “İnşaat sektörünün geleceği ile ilgili plan ve program” konulu sunuma katıldı.

İnşaat Müteahhitleri Birliği’nde yer alan sunumda, Başbakan Tatar’ın yanı sıra Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, İçişleri Bakanı Ayşegül Bayrbars ve Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel katıldı. Sunum sırasında birlik başkanı Cafer Gürcafer ile sektör temsilcileri de hazır bulundu.

“Covid-19’un yarattığı ekonomik etkiler karşısında inşaat ve gayrimenkul sektörünün kaldıraç gücünün harekete geçirilmesi” başlıklı sunumda, Covid-19’a bağlı genel ekonomik durum ve beklenen etkileri ele alındı.

Covid-19 ve sonrası dönemde inşaat ve gayrimenkul sektörü için stratejik hedefler ve yaratacağı ekonomik etki yanında stratejik hedeflerin hayata geçirilmesine yönelik aksiyon planının tartışıldığı sunumda, Covid-19’un küresel ve ülkesel ölçekte turizm ve yüksek öğrenim sektörlerini de derinden etkilediği belirtildi.

Turizmde küçülme bekleniyor

Uluslararası finans kuruluşlarının beklentilerine göre, kapalılık (lockdown) sürecinin aşamalı olarak önümüzdeki aylarda kaldırılması gerçekleşecek olsa bile turizm amaçlı seyahatin dört hafta önceki haline dönmesinin Mayıs 2021’i bulacağı ifade edilen sunumda, bu durumun küresel turizmin yaklaşık yüzde 30 marjında küçülmesini beraberinde getireceğin, benzer şekilde, yüksek öğrenimin de sektör olarak etkilenmesi ve birçok üniversitenin rekabet edemeyerek kapanmasının beklendiği kaydedildi.

Temel lokomotifleri turizm ve yüksek öğrenim sektörü olan KKTC ekonomisinin, kısa dönem içerisinde Covid-19’dan arınmış olsa bile, küresel anlamda oluşacak ortamdan olumsuz etkileneceği belirtilen sunumda, ağırlıklı olarak tüketime dayalı olan GSYİH’miz bu sektörlerde yaşanacak daralmaya bağlı küçüleceği ve kişi başına düşen gelirin orta düzeyin altına ineceği anlatıldı.

Sunumda, ülkenin avantajlarını iyi kullanmak ve hizmet ihracatını değişen küresel eğilimlere uygun bir model içinde planlamanın, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve refahı sağlamada önem arz edeceği vurgulandı.

