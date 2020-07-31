‘Salgına dikkat edelim’

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, bakanlar Ali Pilli, Faiz Sucuoğlu, Nazım Çavuşoğlu, Ayşegül Baybars, Kutlu Evren, siyasi parti liderleri, dernek, birlik, kurum ve kuruluşlar mesaj yayımladı, halkın Kurban Bayramını kutladı. Mesajlarda küresel pandemiden dolayı dikkatli olunması, sosyal mesafe ve diğer kurallara uyulması çağrısında bulunuldu.

Ne dediler..?

Akıncı: Zorda olanlara yardım edelim

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bayram mesajında, Coronavirüs salgınına karşı tedbirlerin elden bırakılmaması, sağlık kurullarının kararlarına uyulması ve ekonomik açıdan zorda olanlara destek olunması çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Akıncı, salgın sürecinden dolayı toplumun en çok ihtiyaç içinde olan kesimlerine, işini kaybetmiş ya da kaybetme tehlikesi içinde olanlara, devletin şefkat elini uzatması gerektiğini kaydetti.

Tatar: Önlemlere sıkı sıkıya uyalım

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, bayramların ortak sevinci; dost, akraba, aile, vatandaşlar olarak bir arada yaşama, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tuttuğunu ve sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunduğunu belirtti.

Tatar, “Bu yıl maalesef bu özel bayram günlerini tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgını gölgesinde geçireceğimizi” hatırlatarak, “Tüm halkımızdan rica ediyorum; bayram günlerinin Coronavirüs’ün yayılma günleri olmaması için; Kurban Bayramı süresince önlemlere sıkı sıkıya uyalım” dedi.

Eroğlu: Salgınla mücadele ediyoruz

3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu “İnsanlık tarihinin en ciddi salgını ile mücadele edilmekte olduğuna” dikkati çekerek, herkesi bu mücadelenin bilinci içinde kurallara uymaya, birlik beraberlik içinde hareket etmeye davet etti.

Eroğlu, bu yıl Ramazan Bayramı’ndan sonra Kurban Bayramı’nın da olağanüstü koşullarda kutlandığına işaret etti.

Uluçay: Endişe var

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, bayramın tüm kırgınlıkların, zorlukların ve uzlaşmazlıkların aşılmasına vesile olmasını temenni etti.

Uluçay, güzel temennilerime rağmen, bir yandan Covid-19 salgınının yarattığı sağlık endişelerinin, diğer yandan da ekonomik zorlukların umutlarımıza ve geleceğe dair ufkumuza gölge düşürebildiğini de görmekte olduğunu kaydetti.

Pilli: Sevdiklerimizi koruyalım

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramda kurallara uymanın önemine dikkat çekti ve “Bu bayram öpüşmeden, sarılmadan, sosyal mesafe kurallarına uyalım ve sevdiklerimizi koruyalım” çağrısında bulundu.

Pilli “Bu bayram kendi sağlığımız ve aile büyüklerimizin sağlığı için, öpüşmeden, sarılmadan, sosyal mesafe kurallarına uyarak bayramı geçirmeli, özellikle maske kullanımına dikkat etmeliyiz. 65 yaş üstü ve kronik hastalar mecbur kalmadıkça kalabalık ortamlarda bulunmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Baybars: Zor bir dönem

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, bayramların, toplumsal dayanışma ve paylaşımın en yoğun yaşandığı özel günler olduğuna işaret ederek, halkın bayramını kutladı.

Baybars, dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle insanlığın hem sağlık hem de ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kaldığına işaret ederek, ülke olarak ekonomik anlamda da zor günlerden geçilen bir dönem yaşandığını kaydetti.

Sucuoğlu: Mesafe kuralını dikkate almayı unutmayalım

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, “Bayramın neşesini, huzurunu ve mutluluğunu evlerimizden eksik etmeden; gelecek bayramlarımızın daha güzel geçmesi için sosyal mesafe kuralını dikkate almayı unutmayalım” dedi.

Çavuşoğlu: Önlemlere uyalım

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, normalleşme sürecine girilen bu dönemde, herkesin salgınla mücadele kapsamındaki tüm önlemlere uygun şekilde hareket etmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Evren: Bayram bizlere moral olacak

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, küresel pandemi ile hem sağlık, hem de ekonomik alanda verilen mücadelede Kurban Bayramı’nın kendilerine güç ve moral olacağını söyledi.

Evren, “Kıbrıs Türk halkı olarak bayramlar milli mücadele yıllarında olduğu gibi bugün de, içinde bulunduğumuz olağan dışı süreçte, birlik ve beraberliğimizi koruyacak, dostluk ve kardeşlik duygularımızı pekiştirecektir” dedi.

Özyiğit: Buruk bayram

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “Toplumun büyük bir kısmı bayramı buruk karşılıyor” dedi.

Özyiğit, “Bayram süresince de tedbiri elden bırakmayalım, hem kendimizi hem de etrafımızdakilerini koruyalım” çağrısında bulundu.

Ataoğlu: Tedbirlerimizi alalım

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayarak, “Birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın, barış ve hoşgörünün daha da pekiştiği, sevginin ve saygının arttığı İslam dünyasının önemli günlerinden biri olan Kurban Bayramı’nızı kutluyorum” dedi. Ataoğlu, salgına karşı tedbirlerin alınması gerektiğini de belirtti.

Atalay: Kurallara uyalım

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, Kurban Bayramı’nda Coronavirüs salgınına karşı önceden açıklanan tedbirlere mutlak uyulması çağrısında bulundu.

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, İslam'ın iki bayramından birisi olan Kurban Bayramının, kelime ve kavram anlamının da içerdiği üzere yakınlık, adanmışlık, fedakarlık temelli, kardeşlik, diğer gamlık, buluşma, paylaşma ve hatır gözetme başta olmak üzere birlik ve beraberlik duygularını canlı tuttuğunu söyledi.

Belediyeler, dernekler birlikler de mesaj yayımlandı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Din Görevlileri Derneği, Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN), Lefkoşa İlçesi Muhtarlar Derneği, Emekli Astsubaylar Derneği, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası ( KAMU-SEN), KKTC Karadeniz Kültür Derneği, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği de mesaj yayımlayarak halkın bayramını kutladı.