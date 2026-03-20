‘Türkiye güvende’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajında Körfez'deki savaşa değinip hava sahası ihlallerine karşı kararlı tutum aldıklarını dile getirdi. Erdoğan, tedbiri elden bırakmadıklarını sözlerine ekleyip "Türkiye güvendedir, emin ellerdedir." dedi.

"Bu tedirgin edici manzara karşısında 86 milyonun mesuliyetini taşıdığımızın bilinciyle temkini ve tedbiri elden asla bırakmıyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Hava sahamızı ihlal eden eylemler karşısında çok kararlı bir tutum alırken, milletimizin huzur ve güvenliğini tahkim edecek adımları da atmaya devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Petrol ve doğalgaz fiyatında artış

Erdoğan, mesajından savaşın ekonomik etkilerine de değindi. Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki aşırı artışların enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratmaması için yoğun gayret gösterdiklerini ifade eden Erdoğan, "Emeklimizin, işçimizin, memurumuzun, esnaf, tüccar, sanayicimizin geçici olmasını ümit ettiğimiz bu zor günleri en az sıkıntıyla geride bırakması için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye süreci

Erdoğan'ın gündeminde Terörsüz Türkiye süreci de vardı.

"Hedefimiz bölgemizde sahnelenmek istenen kanlı senaryoları da dikkate alarak başladığımız bu hayırlı işi kazasız, belasız menziline ulaştırmaktır." diyen Erdoğan, devletin ilgili birimleri en küçük bir güvenlik açığının oluşmaması ve sürecin sabote edilmemesi için vazifelerini hassasiyetle yerine getirdiğini açıkladı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sürecin yasal boyutuna ilişkin mütalaalar Gazi Meclisimizin çatısı altında inanıyorum ki önümüzdeki dönemde sağduyu ile yapılacaktır. Örgütün tasfiyesine dönük adımlar da aynı şekilde vakit kaybetmeksizin atılacaktır."

Yola çıkacak vatandaşları uyardı

Erdoğan, ayrıca Ramazan Bayramı’nda yola çıkacak sürücülere uyarılarda bulundu. "Seyahat eden tüm kardeşlerime hayırlı yolculuklar diliyorum" dedi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Ramazan Bayramı'nda yola çıkacak vatandaşları uyardı.

Erdoğan, trafik kurallarına azami ölçüde riayet edilmesini ve hatalara karşı dikkatli olunmasını rica etti. Açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ramazan Bayramı’nda yollara çıkacak tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmelerini, bayram sevincimize gölge düşürecek hatalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum Seyahat eden tüm kardeşlerime hayırlı yolculuklar diliyorum" dedi.



Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2026, 00:58