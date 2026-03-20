‘Sert düşüşler var’

Sektör yara aldı, oteller boş kaldı

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner, Orta Doğu’da devam eden savaş ve küresel belirsizliklerin turizm sektörü üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Özellikle Ramazan Bayramı öncesinde rezervasyonlarda yaşanan keskin düşüşün sektör genelinde endişe yarattığını ifade eden Çağıner, geçmiş yıllarla kıyaslandığında doluluk oranlarında dramatik gerilemeler yaşandığını vurguladı.

Büyük ölçekli otellerin önceki dönemlerde bayramı neredeyse tam kapasiteyle karşıladığını hatırlatan Çağıner, bu tesislerde doluluk oranlarının yüzde 90-100 seviyelerinden yüzde 20 bandına kadar düştüğünü kaydetti. Küçük ve butik otellerde ise durumun daha da ağır olduğunu belirten Çağıner, bu işletmelerde doluluk oranlarının yüzde 60-70 seviyelerinden yüzde 5’e kadar gerilediğini ifade etti.

Söz konusu düşüşte, Orta Doğu’da süren çatışmaların yarattığı güvenlik algısı, bölgesel istikrarsızlık ve küresel ekonomik belirsizliklerin etkili olduğunu belirten Çağıner, turizm hareketliliğinin ciddi şekilde sekteye uğradığını dile getirdi.

Stratejik adımlar atılmalı

Çağıner, açıklamasında devamla şunları kaydetti:

“Geçen dönemlerde bayramı tam kapasiteyle karşılayan büyük tesislerde doluluk oranları yüzde 90-100 bandından yüzde 20’ye gerilerken; sektörün can damarı olan küçük ve butik işletmelerde ise yüzde 60-70 seviyelerinden yüzde 5’e kadar düşüş yaşanmıştır. Rezervasyonların büyük tesislerde beşte birine inmesi, küçük işletmelerde ise adeta durma noktasına gelmesi, turizmdeki darboğazı tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir.”

“Sektör paydaşlarını acil eylem planı arayışına iten bu tablonun, sadece bir doluluk kaybı değil, turizm ekosistemi için ciddi bir risk sinyalidir” diyen Çağıner, “Konaklama sektörünün içine düştüğü bu sessizlik karşısında, sektörün nefes almasını sağlayacak stratejik adımların atılması artık bir zorunluluk haline gelmiştir.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2026, 02:25