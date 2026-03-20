Sektör yardım bekliyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Brüksel’de bir araya geldiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Hristodulidis ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Brüksel’de gerçekleştirdiği görüşmede şap hastalığının etkileri, Kıbrıs sorunu, Schengen bölgesine katılım, Orta Doğu’daki gelişmeler Lübnan’a yönelik Avrupa desteği gibi konuların ele alındığını yazdı.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, görüşmeyi “özlü” olarak nitelendirdi.

Hristodulidis, şap hastalığıyla ilgili olarak Avrupa Birliğinin desteğinin sadece krizin yönetilmesi ile sınırlı olmadığını hayvancılık sektörünün yeninden hareketlenmesine de yayıldığını belirtti.

Politis gazetesine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, von der Leyen ile görüşmesi sırasında Kıbrıs sorunu hakkında yaptığı açıklamada, gerek Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığının gerekse Mayıs ayında yapılacak genel seçimlerin, müzakerelerin; üzerinde uzlaşmaya varılan zeminde yeniden başlamaya hazır olmasını hiçbir şekilde etkilemeyeceğini ifade etti.

