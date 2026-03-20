Yetki müdürde

Cezaevi Disiplin Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle, hükümlülerin cezaevindeki tutum ve davranışları ile çalışma performanslarına bağlı olarak ceza sürelerinde kademeli indirim uygulanmasına imkân tanındı. Ceza indirimi yetkisi Cezaevi Müdürü’nde olacak.

Düzenleme, belirli ağır suçları kapsam dışında bırakarak bu suçlardan hüküm giyen kişilerin söz konusu haktan yararlanamayacağını ortaya koydu.

Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tüzük değişikliğiyle, Cezaevi Disiplin Yasası kapsamında uygulanan disiplin ve bağışlama sisteminde önemli bir revizyona gidildi.

Bu kapsamda mevcut Esas Tüzük’ün 160’ıncı maddesi yürürlükten kaldırıldı ve yerine daha kapsamlı ve kriterlere dayalı yeni bir düzenleme getirildi.

Yeni düzenlemede, “müterakki bağışlama” olarak adlandırılan sistem esas alındı.

Buna göre:

-Bir yılın altında veya 24 ayın altındaki cezalarda, hükümlülere her ay için iki gün indirim sağlanabilecek.

-İki yıl ile altı yıl arasındaki cezalarda, her yıl için üç ay bağışlama uygulanabilecek.

-Altı yılın üzerindeki cezalarda ise her yıl için dört aya kadar indirim yapılabilecek.

-Ancak düzenleme, bazı ağır suçları kapsam dışında bırakıyor. Adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs, uyuşturucu suçları, soygun ve cinsel suçlar gibi ağır suçlardan hüküm giymiş kişilere bu bağışlama hükümleri uygulanmayacak.

Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girdi.

Erken tahliyenin yolu açıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü ve Cezaevleri (Değişiklik) Tüzüğü’ne tepki gösterdi. Solyalı, değişikliklerle cezanın “yatış” süresinin fiilen aşağı çekildiğini ve erken tahliye yollarının genişletildiğini belirterek, bunun teknik düzenlemeden öte, sisteme doğrudan siyasi müdahale olduğunu savundu.

“Oldu olacak tüm yargılamayı da Cezaevi Müdürü yapsın! Kadı sıfatını alsın!” ifadelerini kullanan Solyalı, sosyal medya paylaşımında, “Hükümetin ‘yargı reform’ diye sunduğu şey bu mudur? Mahkemenin verdiği cezayı, tüzük eliyle ve tek kişiye verilen yetki ile aşındırmak da nereden çıktı?” dedi. Buna göre, bir ay ile 24 ay arasında hapis cezası alan hükümlüler için her ay başına 2 gün ek indirim öngörüldüğünü aktaran Solyalı, şartlı tahliye tüzüğünün defalarca ve birbirine bağlı şekilde değiştirildiğini ve cezanın üçte biri tamamlandığında başvuru yapılabilmesinin kamu vicdanında yaralar açtığını söyledi.

Solyalı ayrıca, Cezaevi Müdürü henüz atanmadığı için bu mekanizmanın fiilen kimin eliyle işletileceğinin belirsiz olduğunu belirterek, değişikliklerin hem hukuki hem de idari meşruiyet açısından sorun ürettiğini kaydetti.