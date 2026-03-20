Barış ve huzur  temenni edildi

Bakanlar, Ramazan Bayramı dolayısıyla bakanlık personelleriyle bir araya gelerek bayramlaştı. Farklı bakanlıklarda düzenlenen programlarda, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları öne çıkarken, kamu hizmetlerinin ekip çalışmasıyla yürütüldüğüne vurgu yapıldı. Bakanlar, personelle bire bir görüşerek hem bayramlarını kutladı hem de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Arıklı personelle buluştu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bakanlık personelini odalarında ziyaret ederek bayramlarını kutladı ve ikramda bulundu. Arıklı, dünyada süren savaşlara ve özellikle Müslüman ülkelerde yaşanan acılara dikkat çekerek, Ramazan Bayramı’nın barışa ve huzura vesile olmasını temenni etti. Bayramlaşma sırasında Müsteşar Enver Öztürk ve bakanlık bürokratları da hazır bulundu.

Berova dayanışma vurgusu yaptı

Maliye Bakanı Özdemir Berova, bakanlık binasında düzenlenen programda farklı birimlerde görev yapan personelle bir araya geldi. Çalışanlarla sohbet eden Berova, bayramların yalnızca kutlama değil, aynı zamanda dayanışma ve paylaşma duygularının güçlendiği özel günler olduğunu belirterek tüm personele iyi bayramlar diledi.

Çavuşoğlu: Eğitim ortak emekle anlam kazanır

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlık personeliyle bayramlaşarak bir süre sohbet etti. Eğitimin herkesin katkısıyla anlam kazandığını ifade eden Çavuşoğlu, personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Bayramların birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurgulayan Çavuşoğlu’na Müsteşar Aytunç Şirket ve müdürler eşlik etti.

Ataoğlu ekip ruhuna dikkat çekti

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bakanlık merkezinde ve bağlı dairelerde görev yapan personelle bayramlaştı. Samimi bir ortamda gerçekleşen programda Ataoğlu, tüm personelin bayramını tek tek kutladı ve yürütülen hizmetlerde ekip ruhunun önemine dikkat çekti.

Hasipoğlu: Dayanışma ruhu güçleniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla personelle bir araya geldi. Bayramların birlik ve beraberliğin pekiştiği özel günler olduğunu belirten Hasipoğlu, tüm çalışanlara sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

Oğuz personelle tek tek bayramlaştı

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, bakanlık merkezinde düzenlenen programda personelle tek tek bayramlaştı. Kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesinde çalışanların katkısının büyük önem taşıdığını vurgulayan Oğuz, tüm personele teşekkür ederek Ramazan Bayramı’nın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.