‘Kabul etmiyoruz’

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), Bakanlar Kurulu’nun nisan ayında üç aylık hayat pahalılığının ödenmesinin ardından bir sonraki ödemenin gelecek yıl yapılması yönündeki kararına tepki gösterdi.

Hür-İş Federasyonu ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yazılı bir açıklama yaparak, Ocak-Şubat-Mart 2026 dönemine ait hayat pahalılığı oranını nisan ayında ödeme, nisan-aralık dönemini ise dondurarak bir sonraki artışı Ocak 2027’ye erteleme yönünde olduğu iddia edilen düzenlemeyi kabul etmeyeceklerini duyurdu.

Serdaroğlu, dokuz ay boyunca hayat pahalılığının dondurulmasının dar gelirli kesimler ile sabit sermayeli esnafı enflasyon karşısında zor durumda bırakacağını ve halkın alım gücünü olumsuz etkileyeceği savunarak, kararı “siyasi kurnazlık” olarak nitelendirdi. Serdaroğlu, “Halkın alım gücüyle alay etmenize izin vermeyeceğiz.” dedi.

Serdaroğlu, işçi, emekçi ve dar gelirli kesimin haklarının korunması için her türlü demokratik ve sendikal mücadelenin “en sert şekilde” sürdürüleceğini vurguladı.

