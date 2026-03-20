Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ramazan Bayramı öncesinde Lefkoşa’da bulunan Arasta bölgesini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bayram öncesi çarşıda yaşanan hareketliliğin dikkat çektiği ziyarette, Cumhurbaşkanı’nın halkla kurduğu samimi diyaloglar öne çıktı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erhürman, Arasta’da faaliyet gösteren esnafı tek tek ziyaret ederek sohbet etti. Esnafın talep ve görüşlerini dinleyen Erhürman, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla hayırlı işler temennisinde bulunarak bayramlarını kutladı. Ziyaret sırasında alışveriş için bölgede bulunan vatandaşlarla da bir araya gelen Erhürman, yurttaşlarla sohbet ederek bayramlarını tebrik etti.

Vatandaşlarla yakın temas kuran Cumhurbaşkanı’nın, özellikle çocuklara yönelik ilgisi dikkat çekti.