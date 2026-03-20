Metsola saçmaladı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın EOKA’ya yönelik ifadelerine sert tepki göstererek, bu tür açıklamaların Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği’ne duyduğu güveni zedelediğini vurguladı. Erhürman, AB yetkililerini Kıbrıs’ın gerçeklerini anlamaya ve söylemlerini gözden geçirmeye çağırdı.

Cumhurbaşkanı Erhürman'ın açıklaması şöyle:

"Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola, EOKA'nın kuruluş yıl dönümünü kutlamış! Art arda geliyor!

Sn. Metsola "büyük bir coşkuyla" EOKA'nın kuruluş yıl dönümünü kutlarken, bu örgütün Kıbrıslı Türkler için ne anlam ifade ettiğini bilmiyor muydu?

Avrupa Komisyonu Başkanı Sn. Ursula von der Leyen, konuşmasında, yapay zeka alanındaki yenilikçilerin yarının teknolojilerini "Bizans kiliselerinin gölgesinde" geliştirdiklerini söylerken, bu adanın "Bizans kiliseleri"nden ibaret olduğunu mu sanıyordu?

Avrupa Birliği Kıbrıs'ı bilmiyorsa bir zahmet öğrenmek, biliyorsa tutumunu yeniden gözden geçirmek zorundadır.

"Kıbrıs'ta çözümü destekliyoruz", hatta "Kıbrıs'ta çözüme yardımcı olmak istiyoruz" diyen bir uluslararası kuruluşun yetkilileri bu sözleriyle, Kıbrıs'taki iki eşit kurucu ortaktan biri olan Kıbrıslı Türklerin güvenini her gün biraz daha fazla sarstıklarının farkına varmalıdırlar!

AB'nin veya AB üyesi ülkelerin görüştüğümüz her yetkilisine, AB ile de "güven yaratıcı önlemler"e ihtiyacımız olduğunu söylememizin sebebi tam da budur!"

Metsola ne dedi?

EOKA’nın 1 Nisan’daki kuruluş yıldönümü için Avrupa Parlementosu’nda etkinlik düzenlendi.

Etkinliğin yapılmasına onay veren Metsola, video mesaj ile EOKA’ya övgü dolu sözler söyledi; EOKA üyelerinden ‘kahramanlar’ yaptıklarından da ‘cesaret ve fedakarlık’ diye bahsetti. EOKA’nın 71 yıl önce kurulduğuna işaret eden Metsola, ‘’71 yıl sonra bile, Kıbrıs'ın mücadelesi hâlâ bilinçlerimizde, yüreklerimizde, hafızamızda yaşıyor. Özgürlük verilmez, kazanılır. Ve Kıbrıs'ın özgürlüğü sadece bir Kıbrıs meselesi değildir’’ dedi.



Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2026, 02:30