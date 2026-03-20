Brüksel’den mesaj verdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, AB Konseyi toplantısına katılmak için gittiği Brüksel’de dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüştü.

Fileleftheros gazetesi, “Yeni Beş Taraflı Görüşme Hedefiyle Ön Hazırlık” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri Guterres’in Rum Yönetimi Bakanı Hristodulidis’i, Kıbrıs sorunuyla ilgili istişarelerde bulunmayı sürdüreceği konusunda bilgilendirdiğini yazdı.

Guterres’in Brüksel’de dün gerçekleştirdikleri görüşmede, Hristodulidis’e Kıbrıs sorunundaki istişareleri sürdürme konusundaki niyetini ilettiğini yazan gazete, hedeflenen şeyin yıl sonundan önce gayri resmi bir konferans için gerekli ön hazırlığın yapılması olduğuna işaret etti.

Haberde, Rum kesiminin Guterres’in görev süresi sona ermeden gelişmeler yaşanmasını istediği, çünkü Kıbrıs sorununa bugüne kadarki katılımı ve Avrupa gerçekliğine aşina olmasından yararlanmak istediği belirtildi.

Hristodulidis ile Guterres’in Brüksel’deki görüşmesinin yaklaşık yarım saat sürdüğü, görüşmede mevut durum ve Kıbrıs sorunundaki çabanın ilerleyişi konusunda fikir alışverişinde bulundukları kaydedildi.

Guterres’le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada esaslı ve çok verimli bir görüşme yaptıklarına atıfta bulunan Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Guterres’le ortak bir hedefe sahip olmalarından memnuniyet duyduğunu, bu hedefin de Kıbrıs sorununun özüyle alakalı olduğunu ifade etti.

Dikkatlerinin burada olduğunu ifade eden Hristodulidis, bundan memnuniyet duyduğunu aynı zamanda Guterres’in BM Genel Sekreteri olarak görev süresi tamamlanmadan, Kıbrıs sorununda özlü ilerleme olması gerekliliğini kendisinin de benimsediğini dile getirdi.