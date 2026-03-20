Bayram coşkusu 

Şeker Bayramı olarak da bilinen üç günlük Ramazan Bayramı bugün başlıyor. Müslümanların en özel günlerinden biri olan Ramazan Bayramı coşkuyla kutlanacak. Bayram namazı sabah saat 06.32’de kılınacak ve vatandaşlar, üç gün boyunca aile büyükleri ve sevdikleriyle bayramlaşacak, kaybettikleri yakınlarını mezarlık ve şehitliklerde ziyaret edecek. Bayramın olmazsa olmazı şekerler ise yine çocukları en çok sevindiren detaylardan biri olacak. Lefkoşa Fuar Alanı’nda çocuklar için özel olarak bayram yeri kurulacak, çeşitli etkinlikler ve oyun alanlarıyla küçük ziyaretçilere unutulmaz bir bayram deneyimi sunulacak. Ramazan Bayramı boyunca devlet ve hükümet yetkilileri de halkla bir araya gelerek bayram tebriklerini kabul edecek. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman bugün saat 10.00’da

Cumhurbaşkanlığı’nda vatandaşları kabul edecek. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel ile eşi Zerrin Üstel ise saat 10.30’da Lefkoşa Elysium Park’ta bayramlaşma töreni gerçekleştirecek. Yetkililer, bayram vesilesiyle halkın bir araya gelmesi ve sosyal dayanışmanın güçlenmesini temenni ediyor.

Belediyeler hizmetlerine devam edecek

Bayram süresince vatandaşların günlük yaşamının aksamaması için belediyeler ve kamu birimleri çeşitli önlemler aldı. Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Lefke Belediyesi, Güzelyurt Belediyesi, Girne Belediyesi, Gazimağusa Belediyesi, İskele Belediyesi ve Gönyeli-Alayköy Belediyesi, bayram tatilinde de hizmetlerinin devam edeceğini duyurdu.



LTB, Alo 185 Çözüm Hattı üzerinden tüm taleplerin 24 saat boyunca iletilebileceğini açıkladı. Engellemeyen Lefkoşa Birimi, özel gereksinimli bireylere acil durumlarda yardımcı olmak için nöbetçi ekip bulunduracak. Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda rutin bakım ve besleme hizmetleri sürecek, sokaktaki hayvanlar için su ve mama takviyeleri yapılacak. LTB Temizlik Şubesi ise bayram boyunca çöp toplama hizmetini aksatmadan sürdürecek, ekipler ana arterlerdeki temizlik çalışmalarını gerçekleştirecek. Defin işlemleri için 0548 8340582 numaralı telefondan nöbetçi personele ulaşılabilecek. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ekibi de bayram süresince görev başında olacak; tüm bilgilendirme, yönlendirme ve sığınma talepleri Alo 185 hattı üzerinden karşılanacak. Kontörlü su sayacı kullanan aboneler, LTB binası girişindeki, LTB fidanlığındaki, Kemal Şemiler Caddesi (Metehan) üzerindeki, Hamitköy Atatürk Caddesi üzerindeki ve LTB Haspolat Şubesi’ndeki kiosklardan kartlarına su yükleyebilecek ve diğer ödemelerini gerçekleştirebilecek. Ayrıca, su faturası, emlak vergisi, reklam borcu, meslek vergisi borcu, kira borcu ve trafik cezaları da LTB’nin mobil uygulaması ve www.lefkosabelediyesi.org web sitesi üzerinden ödenebilecek. Açık Pazar, bayramın üçüncü günü Merkez Lefkoşa’da kurulacak. Bandabuliya (Belediye Pazarı) ise bayram boyunca kapalı olacak. Lefkoşa Fuar Alanı’nda kurulan bayram yeri, çocuklar ve aileleri için keyifli bir etkinlik alanı sunacak.



Lefke ve Güzelyurt Belediyeleri

Lefke Belediyesi, bayram süresince defin işlemleri, çöp toplama ve su hizmetlerinin rutin şekilde devam edeceğini açıkladı. Lefke ve Gemikonağı şubelerindeki online ödeme cihazları da bayram boyunca kullanılabilecek. Lefke Belediyesi’ne acil durumlar için şu numaralardan ulaşılabilecek: 0533 826 8347, 0533 854 6371 (idari), 0533 826 2126 (temizlik), 0533 835 0845 (su arıza), 0533 826 8345 (sağlık), Lefke Polis Müdürlüğü 0392 728 7423 ve zabıta birimi 0533 872 4020 / 0533 845 1198.

Güzelyurt Belediyesi ise temizlik ve su hizmetlerini kesintisiz sürdürecek. Mezbahalar bayram süresince kapalı olacak, defin hizmetleri için 0548 829 32 45 ve 0548 847 53 73 numaralı telefonlar aranabilecek. Ön ödemeli su sayacı bulunan vatandaşlar, Güzelyurt Otel veznesinden su yüklemesi yapabilecek.

Girne ve Gazimağusa Belediyeleri



Girne Belediyesi, bayram süresince vatandaşların fatura ödemelerini terminal ofislerdeki KIOSK cihazlarından veya www.girnebelediyesi.com üzerinden yapabileceğini duyurdu. Trafik cezalarının ödemesi de ceza makbuzundaki QR kod kullanılarak gerçekleştirilebilecek. Girne’de belediye birimlerine ulaşmak için çeşitli telefon numaraları ve Alo 185 hattı hizmet verecek.

Gazimağusa Belediyesi, bayram boyunca su, temizlik ve zabıta hizmetlerinin devam edeceğini bildirdi. Evsel atık toplama hizmetlerinde değişiklik olmayacak, sokak temizliği ana cadde ve meydanlarda sağlanacak. Defin ve cenaze işlemleri için 0548 8166051 ve 0533 849 9075 numaralı telefonlar hizmet verecek. Belediye’nin Sağlık Şubesi, Köpek Barınağı ve Bayındırlık birimleri acil durumlarda aranabilecek.

İskele ve Gönyeli-Alayköy Belediyeleri

İskele Belediyesi, bayram süresince çöp toplama, defin ve su işlemlerini kesintisiz sürdürecek. Halk Plajı’ndaki Babutsa Büfe bayram boyunca açık olacak, Piknik Restoran ise bayramın birinci günü kapalı, ikinci ve üçüncü gün açık olacak. İskele Belediyesi’ne ulaşım için çeşitli telefon hatları duyuruldu.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi de hizmetlerin kesintisiz devam edeceğini açıkladı. Vatandaşlar idari, kanalizasyon, su, zabıta, temizlik ve defin, sağlık ve yaşlılara hizmet birimlerine belirtilen numaralardan ulaşabilecek.



Polis ve trafik tedbirleri

Polis Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı boyunca tüm emniyet ve trafik tedbirlerini en üst seviyeye çıkaracağını duyurdu. Polis birimleri 24 saat görev başında olacak ve vatandaşlar, herhangi bir acil durumda “155 Polis İmdat”, “156 Narkotik” ve “199 İtfaiye” numaralarına kesintisiz ulaşabilecek.

Merkezi Cezaevi’nde açık görüş imkanı

Merkezi Cezaevi’ndeki mahkum ve tutuklular bayram boyunca bir kez açık görüş yapabilecek. Görüşler, öğleden önce 09.00-12.00, öğleden sonra 13.00-16.00 saatlerinde, yemekli olarak ve ailelerle üç saat kesintisiz şekilde gerçekleştirilecek.

Meteoroloji, Ramazan Bayramı boyunca yağışlı hava ve 18-21 derece civarında sıcaklık öngörüyor. Çevre Koruma Dairesi tarafından verilmiş müzik izinleri, bayram boyunca geçerli olacak ve izinli müzikli eğlence yerleri dört gün boyunca ek izin almadan faaliyet gösterebilecek.

Vatandaşlar, bayram boyunca hem sevdikleriyle bir araya gelmenin hem de belediyeler ve polis hizmetlerinden kesintisiz yararlanmanın keyfini çıkaracak. Güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir bayram için tüm önlemler alınmış durumda.

