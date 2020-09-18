Kuzeyde 12, Güneyde 10 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 12, Güney Kıbrıs’ta ise 10 yeni Coronavirüs vakasına rastlandı. Kuzeyde toplam vaka sayısı 651’e, güneyde bin 558’e ulaştı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2 bin 291 olduğunu, 12 pozitif vakaya rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 5 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

Polisin test sonuçları negatif

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'na bağlı tarama ekibi tarafından, Polis Genel Müdürlüğü'nde görev yapan polis mensubu (İtfaiye ve Sivil hizmet görevlileri dahil) toplam 173 çalışana Covid-19 tespiti ile ilgili PCR testleri yapıldığı bildirildi. Polis Basın Subaylığı açıklamasında, yapılan tüm testlerin sonucunun negatif olduğu kaydedildi.

Antikor testleri her laboratuvarda yapılabilecek

Bu arada Sağlık Bakanlığı, Eliza yöntemiyle Covid-19 antikor testlerinin, doktor talebi olması kaydıyla, tüm yetkili laboratuvarlarda yapılmasına izin verdi.



Bakanlığın konuyla ilgili açıklaması şöyle:“Covid-19 Eliza yöntemi ile ImG ve IgG bakılması için doktor talebi olması kaydıyla tüm yetkili laboratuvarlarda bu testlerin yapılması için izin verilmiştir. Test kitlerini ithal edecek medikal şirketleri ve ecza depoları tarafından her testten 100 adet Sağlık Bakanlığı'na ücretsiz deneme amaçlı verilmesi ve yapılacak test sonuçlarına göre ithalatına izin verilmesi uygun görülmüştür.”

Güney Kıbrıs’ta 10 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saat içerisinde yapılan bin 951 sonucunda 10 yeni Covid-19 vakası saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, pandeminin başlangıcından beri Güney’de saptanan vaka sayısı bin 558’e ulaştı.

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020, 10:25