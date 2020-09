Öğrenciler, İstanbul’da uçuş yasağına takıldı

Kuzey Kıbrıs’ta Coronavirüs vakalarının artması nedeniyle 20 Eylül’e kadar yabancı yolculara konulan uçuş yasağı öğrencileri perişan etti.

Libyalı, Suriyeli ve diğer birçok ülkeden gelecek olan öğrenciler İstanbul Havalimanı’nda mahsur kaldı.

Öğrenciler, sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını paylaşıp, “Ya bizi alsınlar ya da tamamen online eğitim yapılsın, geri dönelim” çağrısı yaptı.

Gelişmeler üzerine tv2020’nin canlı yayınına telefonla katılan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 20 Eylül tarihini beklemeden öğrencilerin ülkeye alınacağını ancak 7 gün süreyle karantinada tutulacaklarını belirtti.

Öğrenciler İstanbul’da kaldı

Kuzey Kıbrıs’taki üniversitelerde eğitim görmek için ülkelerinden yola çıkan yabancı uyruklu öğrenciler, İstanbul’da KKTC’nin koyduğu uçuş yasağına takıldı. Yabancıların ülkeye girişine yasak koyan kararın 20 Eylül2e kadar süreceği belirtilirken, İstanbul Havalimanı’nda mahsur kalan öğrenciler, sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını paylaşıp, “Ya bizi alsınlar ya da tamamen online eğitim yapılsın, geri dönelim” çağrısı yaptı.



Öğrenciler, havalimanındaki otellerde kalmak zorunda olduklarını, süresi geçtiği için tekrar PCR testi yaptıklarını ve bunların maliyetinin yüksek olduğunu ifade ederek, KKTC yetkililerinden soruna eğilmesini istedi.

Bakan Çavışoğlu: Öğrencilerin sorunları giderilecek

Gelişmeler üzerine tv2020’de yayımlanan Kulis programına katılan Bakan Çavuşoğlu, eğitim için gelecek olan kişilerin listesinin KKTC’ye uçuş yapan hava yollarına bildirileceğini, 20 Eylül’ü beklemeden öğrencileri ülkeye alacaklarını ancak 7 gün süreyle karantinada tutacaklarını açıkladı.

Çavuşoğlu, öğrencilerin mağduriyetinin giderileceğini belirterek, bakanlık olarak harekete geçeceklerini dile getirdi.

Çağıner: İstanbul’da kalan yabancı uyruklu öğrenciler var

Öte yandan Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner de yaşanan sıkıntıya değinmişti. Çağıner dün sabah tv2020’de Güne Merhaba programına katılarak, öğrencilerin yaşadığı mağduriyeti dile getirmişti.

“Şu an İstanbul’da yüzlerce öğrenci yurt dışından Kıbrıs’a gelmek için İstanbul’da bekliyor” diyen Çağıner, “Ülkemize gelmek için yaptırdıkları PCR testlerinin de süreleri bitti ve gelemiyorlar. Uçuş yok, bu insanlar mağdur oldu. Bu sorunun bir an evvel çözümü için uğraş verilmeli. Hepimizin görevi şu an oluşan bu kaosu elbirliği ile çözmektir” demişti.

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020, 10:25