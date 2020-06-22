Güney Kıbrıs’ta yeni bir vaka tespit edildi

Güney Kıbrıs'ta 5 gün aranın ardından dün yeni bir pozitif Covid-19 tespit edildi. Rum haber kaynaklarına göre; güneyde son 24 saatte 620 test yapıldı ve birinin sonucu pozitif çıktı. Böylece pozitif vaka sayısı 986'ya yükseldi. Testi pozitif çıkan kişinin, bir otel çalışanı olduğu belirtildi.

Kuzey Kıbrıs’ta ise 563 test yapıldığı, yeni vakaya rastlanmadığı belirtildi.

Kuzeyde vaka yok

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 563 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı. Pilli, toplam test sayısının 36 bin 8’e çıktığını belirtti. Toplam vaka sayısının 108’de kaldığını kaydeden polis, 4 hastanın ise kaybedildiğini anımsattı.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2020, 10:14