Türkiye’nin yeni gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Türkiye'nin eskinin darbe ruhunu özünde barındıran anayasa metninden kurtulup, yenilikçi ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşma zamanı gelmiştir. Bu konuda CHP'nin de böyle bir değişime destek verebileceği düşüncesinde ve inancındayım" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Irak ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.

"Yeni anayasa için çalışmalar başladı. 1921 Anayasası da yeniden gündeme geldi. Bu arada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de gelecek dönemi konuşmak için sizden bir randevu talep edeceğini söylemişti. Randevu talebi geldi mi? Özgür Özel'den bu konuşma ve sonrasında yeni anayasa konusunda CHP'yle uzlaşma olur mu?" sorusuna Erdoğan, "Şu an itibarıyla henüz böyle bir randevu talebi gelmiş değil. Fakat olabileceğini düşünüyoruz." karşılığını verdi.

Dünyada birçok alanda değişim yaşandığını, sosyolojiler, teknolojiler, iklimler ve daha birçok zeminin çok hızlı değiştiğini belirten Erdoğan, şunları ifade etti:

"Buna ayak uydurmak için Türkiye'nin eskinin darbe ruhunu özünde barındıran anayasa metninden kurtulup, yenilikçi ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşma zamanı gelmiştir. Yani bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin de böyle bir değişime destek verebileceği düşüncesinde ve inancındayım. Bu görüşme sağlandığında tabii ki anayasa konusu da bizim görüşme başlıklarımızın arasında yer alacaktır. Kaldı ki Meclis Başkanımızın da liderlerle yapacağı görüşmelerde bu konuları onlarla ele alma düşüncesinin olduğunu biliyorum.

Doğrusu ben de bize çok ama çok dar gelen bu mevcut anayasayla ilgili liderler olarak neler yapabiliriz, bunları konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Sayın Özel'in bu ziyaretinin gerçekleşmesi halinde kendisiyle de bunları konuşarak böyle bir adımı atabileceğimizi kendisine teklif etmekten daha doğal bir şey olmaz. Biz Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli köşe taşlarından biri olan yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili çalışmaktan, gayret etmekten geri durmayacağız. Milletimize yeni ve demokratik bir anayasa kazandırana kadar gayretimiz sürecektir."

Özel: Birbirimizi dinleyeceğiz

Öte yandan Erdoğan, 23 Nisan resepsiyonuna katılmak üzere Meclis'e gitti. Gazetecilerin "CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşme olacak mı?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Benimle görüşme talepleri oldu. İnşallah önümüzdeki hafta görüşeceğiz. Böyle ayaküstü olmaz." dedi.

Resepsiyona katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de görüşmeyle ilgili "Birbirimizi dinleyeceğiz, birbirimizi anlayacağız." dedi.

"Biz yerel seçim sonuçlarına yönelik saygılı bir dil bekleriz." diyen Özel, "Bunun üzerinden saygılı bir dil olursa millet kazanır. Yok gerginliğe dönerse ve tartışırsak millet kaybeder .Millet bir kez daha kendine kaybettirene kaybettirir." ifadelerini kullandı.

Anayasa değişikliği ile ilgili gelen soruya Özel, "Ben Erdoğan'ı dinlemeden müzakerelere kapıları kapatmam. Anayasa Mahkemesi kararına uymuyor. Bugünkü şartlarda anayasaya uygun davranırsa biz de kendisine yaklaşırız." yanıtını verdi.