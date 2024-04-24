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Ayakta alkışlandılar

Necat British öğrencilerinden muhteşem 23 Nisan kutlaması

Ayakta alkışlandılar
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 Abdullah SUİÇMEZ

   Necat British’in minikleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenlenen etkinlikte ailelerin karşısında müthiş bir gösteri sundu.
   İstiklal Marşı ve okul müdürünün konuşmasının ardından okul korosu sahne aldı. Daha sonra “Atam izindeyiz” pankartı açan minikler, 3 ayrı dans gösterisi sundu.
   Let’s twist again ve Michael Jackson gösterisini ayakta alkışlayan veliler, çocukları ve onları eğiten öğretmenleriyle gurur duydu.
   Tören öncesi ve sonrasında veliler çocuklarıyla günün anısına bol tarafından fotoğraf çekti.

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