Başarıları ülke sınırlarını aşan, en büyük TSM Korosu unvanına sahip Çağdaş Müzik Derneği ile Bursa’dan adaya gelen, Fatih Erkoç TSM Korosu ortaklaşa konser verdi.

Çağdaş Müzik Derneği Başkanı, koro şefi Ersin Tünay’ın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen, Yıldızların Altında adlı konser iki saat sürerken, yaklaşık bin kişi dinledi.

Fatih Erkoç TSM Korosu’nun şefi Bahadır Sevik ile TRT solistlerinden Zeyneb Altuntaş’ın da konuk olarak sahne aldıkları konserde 110 korist, 10 saz sanatçısı ve 2 koro şefi yer aldı.

YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen konser, hafızalarda çok güzel izler bıraktı.