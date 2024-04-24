‘Herkes hakkını almalı’

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı ziyaret etti.

Çeler’e Genel Sekreter Nevzat Özkunt, Kalkınma ve Yerel İşgücü Politikalarından Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Erman Yaylalı ve TDP Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı eşlik etti.

Görüşmede konuşan Çeler, Rektör Kılıç’a yeni görevinde başarılar diledi; DAÜ’nün geldiği durumun çok üzücü olduğunu belirtti.

Çeler, “DAÜ’de dönem dönem böyle durumlar yaşanıyor ve bazen de sıkıntı yönetsel anlamda oluyor. Bu yüzden göreviniz bir hayli zorlu. Gelir getirici adımlar noktasında yapabileceklerinize inancımız tamdır” dedi.

DAÜ’nün sendika, Bakanlık ve hükümetle imzaladığı protokolün çok önemli olduğunu kaydeden Çeler, DAÜ’nün gerek emekçinin hakkını tam anlamıyla ödemesi gerekse bilime olan yatırımlarıyla, özel üniversitelerden çok farklı bir yerde olduğunu söyledi.

Çeler, “Siz bilim insanlarının maaşlarını asgari ücret üzerinden belirleyemezsiniz. Özel üniversitelerin birçoğunda bu yapılıyor ve DAÜ’nün rekabet edebilirliği baltalanıyor. Bunu değiştirmek, DAÜ’yü o üniversitelerin seviyesine indirmek değil, o üniversiteleri DAÜ seviyesine çıkarabilmek için çalışılması gerekiyor” dedi.

Kılıç: Hemen hemen her evde bir DAÜ mezunu var

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç da, DAÜ’nün ülkenin en eski üniversitesi ve toplumun kurumu olduğunu, ülkedeki her evde bir DAÜ mezunu bulunduğunu belirterek DAÜ’nün herkes tarafından sahiplenilmesi gerektiğini kaydetti.

Kılıç, “Geçmişteki olaylar fırtına ise bu tsunamiydi. Bu süreçte her ne kadar basında maaşlar üzerinden haberler çıksa da yine de toplumun genelinde ‘DAÜ zarar görmesin’ hissi vardı” dedi.

Üniversitenin durumunun, imzalanan protokolden sonra iyiye gideceğini, amaçlarının bağcıyı dövmek olmadığını kaydeden Kılıç, uzlaşıya varılmasının sevindirici olduğunu söyledi.