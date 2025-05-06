Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Trump’ı Türkiye’ye davet etti. Trump ise, çok iyi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ve ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin ABD ile başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda iş birliğini ilerletmek için adım atmaya devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın savaşların bitirilmesine ilişkin yaklaşımını desteklediğini, İran ile yürütülen müzakere süreci ve Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için ortaya konan gayretleri takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Gazze konusu gündeme geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze’deki insani krizin vahim boyutlara ulaştığını, Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve bu trajik insani drama son verilmesi gerektiğini, ateşkesin tesisi ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye’nin iş birliği yapmaya ve her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti.

Erdoğan Türkiye’nin, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve istikrarın sağlanması için gayret gösterdiğini, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik çalışmalarının sürece katkı sağlayacağını, istikrarlı bir Suriye’nin hem bölge hem de dünya barışını destekleyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ABD Başkanı Trump’ı Türkiye’ye davet etti.

Trump: Çok iyi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim

ABD Başkanı Donald Trump'tan da görüşmeye ilişkin açıklama geldi.

Trump, "Erdoğan ile çok iyi ve yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. İleri bir tarihte beni Türkiye'ye davet etti, yanı şekilde o da Washington'a gelecek." dedi.

Dört yıllık başkanlık döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerinin mükemmel olduğunu söyleyen Trump, "Rusya-Ukrayna savaşından, Suriye ve Gazze ve daha fazlasına dair her şeyi konuştuk." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna barışıyla ilgili de konuştuklarını belirten Trump, "Rusya ve Ukrayna arasındaki bu saçma ancak ölümcül savaşı derhal sona erdirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.