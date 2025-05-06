‘En yakın dost’

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, hafta sonunda İsrail’e gerçekleştirdiği ziyaret Rum basınında geniş yer aldı.

Fileleftheros gazetesi “İsrail’in En Yakın Dostlarından Biri” başlıklı haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geldiğini yazdı.

Gazete Hükümet Sözcü Vekili Yiannis Andoniu’nun yazılı açıklamasında dayanarak İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i karşılarken Güney Kıbrıs’ın, İsrail’in en yakın dostlarından biri olduğunu dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Herzog, İsrail’de geçmiş günlerde çıkan yangınların söndürülmesi çabalarında sağladığı katkıdan dolayı Güney Kıbrıs’a teşekkürlerini de sundu.

Husilerin İsrail’e saldırı düzenlemesine karşın Hristodulidis’in ziyaret gerçekleştirmesine yönelik duyduğu takdiri de dile getiren Herzog, İsrail’in son zamanlarda uğradığı saldırılardan bahsederken Hamas tarafından rehinelerin serbest bırakılması konusunda uluslararası çabanın gerekliliğini belirtti.

Antoniu açıklamasında ayrıca Herzog’un 2026 yılının ilk yarısında AB Dönem Başkanlığı'nı devralacak olmasından dolayı Güney Kıbrıs’ tebrik ettiğini ayrıca iki ülke arasında, haftada 110’u aşkın uçuşun yapıldığını belirttiğini ve Güney Kıbrıs’ın İsrail’in en yakın dostlarından biri olduğunu söylediğini ifade etti.

Antoniu’nun açıklamasına göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise görüşmede İsrail’in ulusal yıl dönümü nedeniyle Herzog’a tebriklerini sunarken yangınların söndürülmesinde Güney Kıbrıs’ın İsrail’in yanında olduğunu belirtti.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın başka ülkelerle daha fazla iş birliği için çalışan güvenilir ve öngörülebilir bir komşu ülke olduğunu ifade etti.

Netenyahu ve Abbas

Habere göre Hristodulidis İsrail temasları çerçevesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından da kabul edildi.

Hristodulidis daha sonra Ramallah’a geçerek Filistin lideri Mahmud Abbas’la görüştü.

Haravgi gazetesi “Hristodulidis Tepkilere Meydan Okudu ve Netanyahu İçin İsrail’e Gitti” başlıklı haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in tepkilere meydan okuyarak Binyamin Netanyahu ile görüşmek için İsrail’e gittiğine dikkat çekti.

Gazete Hristodulidis’in, Netanyahu ile, Gazze’deki askeri saldırının genişletilmesine ilişkin planıyla toplanan Bakanlar Kurulu’ndan önce bir araya geldiğini belirtti.