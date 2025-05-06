Halk icraat bekliyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yeni binasında ilk toplantısını yaptı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında toplanan genel kurul öncesi, Meclis binası açılışı nedeniyle kokteyl düzenlendi.

Teknolojik düzenlemelerin ağırlıklı olduğu yeni Genel Kurul salonunda Meclis Başkanı’nın arkasında dev led ekran asıldı.

Milletvekilleri için yeni ve ikili-üçlü oturma düzeni oluşturulurken her vekilin ismi oturacağı masaya yazıldı. A

tatürk’ün “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Ulusundur” sözü de Genel Kurul’daki yer aldı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin genel sekreterler ve milletvekilleri Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamada bulunarak yeni binanın Kıbrıs Türk halkına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hayırlı olmasını diledi.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, geçtiğimiz hafta Kıbrıs Türk halkının kalbinin attığı tarihi Meclis binasında son kez toplantı yaptıklarını anımsatarak yeni Meclis binasının TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş katılımıyla açıldığını hatırlattı.

Meclis Başkanı Öztürkler, yeni Meclis binasında Kıbrıs Türk halkının önünü açacak, iradesini yansıtacak, uluslararası platformda daha saygın noktaya getirecek faaliyetlere imza koyma hedeflerine de işaret etti.

Teknik detaylar paylaşıldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral Fırat da bazı teknik detayları paylaştığı konuşmasında her milletvekilinin ayrı odası olduğunu, internet ve bilgisayar için odalara teknik altyapı kurulduğunu belirtti. Fırat, milletvekili olmayıp da kabineye dışarıdan atanan bakanın da odasının hazır olduğunu kaydetti.

Genel Kurul’da 60 vekil koltuğu var

Genel Kurul’daki koltuk sayısının 60 olduğunu, eski Meclis’te de sayının 60 olduğunu kaydeden Fırat, kabineye dıştan atanan bakanlar olduğunu anımsattı.

Genel Kurul’daki oturma düzeni hakkında bilgi veren Seral Fırat, her milletvekilinin oturacağı yerin ismiyle belirtildiğini kaydederek, söz almak için önündeki mikrofona basan milletvekilinin isminin de görüntüsünün de led ekrana yansıtılacağını belirtti.

50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi’nde UBP’den 24, CTP’den 19, DP’den 2, YDP 2’den milletvekili bulunurken bağımsız 3 milletvekili var.

Önceki haftalarda Meclis Başkanlığı’na milletvekilliğinden istifasını sunan Hasan Tosunoğlu da bugünkü Genel Kurul'a katıldı.



Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2025, 03:29