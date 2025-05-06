Keyifli anlar yaşandı

Ergün YAHAT

Gazimağusa Belediyesi ve Anadolu Mahallesi Muhtarlığı işbirliği ile düzenlenen 8. Yöresel Anadolu Kültür Festivali önceki gün gerçekleştirildi.

Festivale Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser Gazimağusa Belediye Süleyman Uluçay, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir ve bölge halkı katıldı.

Festivalde kurulan stantlarda el işleri görücüye çıkarken, yöresel ürünler satışa sunuldu.

Tatar, Gazimağusa Belediyesi ve Anadolu Mahallesi Muhtarlığı’nı düzenlenen etkinlikten dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, festivale katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür de etti.

