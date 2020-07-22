Türklere de verilecek

Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Oxford Üniversitesi’nde üzerinde çalışılan Covid-19 aşısından, Avrupa Birliği (AB) aracılığıyla 1,2 milyon adet talep ettiği bildirildi. Rum haber kaynaklarına göre, bu yöndeki isteğini AB’ye bildiren Rum Yönetimi, bu aşıların, “Kıbrıs Türk Toplumu” için de kullanılacağına işaret etti.

AB’nin, üniversiteyle işbirliği içinde aşı üzerinde çalışan ilaç firması AstraZeneca ile görüşmelere başladığı bildirildi.

Oxford Üniversitesi önceki gün yaptığı açıklamada, tüm dünya için 2 milyar dozluk aşı yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın pandemi danışmanlarından Prof. Dr. Petros Karayiannis, Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, söz konusu aşının etkili ve güvenli olduğu yönündeki verilerin güçlendiğini belirtti.

Rum Yönetimi’ne ilk etapta “savunmasız gruplar” ve “yaşlılar” için 200 bin aşı alması önerisinde bulundukları kaydeden Karayiannis, tüm nüfus için ise toplam 900 bin aşıya ihtiyaç olacağını vurguladı.

Rum Sağlık Bakanlığı kaynaklı açıklamada Kıbrıslı Türklerin de dahil edilmesiyle AB’ye toplam

bir milyon 200 bin aşıya ihtiyaç duyulacağının belirtildiği kaydedildi. Aynı habere göre, aşının Kasım ayı başlarında hazır olması bekleniyor.

Oxford’un aşısı

Dünyanın dört bir yanında görülen yeni tip Coronavirüs pandemisi nedeniyle vaka sayısı 15 milyona yaklaşırken Oxford Üniversitesi’nden önceki gün aşı için umutlandıran bir haber geldi.

İngiltere’de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca ortaklığında geliştirilen potansiyel yeni tip Coronavirüs (Covid-19) aşısının insanlar üzerindeki erken aşama testlerinde, aşının güvenli olduğu ve sağlıklı deneklerde bağışıklık tepkisini oluşturduğu belirtildi. Üniversiteden yapılan açıklamada aşının yıl sonuna kadar bir milyon doz üretebileceği ifade edildi.

Tıp dergisi The Lancet'te yayımlanan test sonuçlarına göre, AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından geliştirilen AZD1222 adlı Coronavirüs aşısının herhangi bir ciddi yan etkisi görülmedi.

Bununla birlikte söz konusu aşının bin 77 gönüllü üzerindeki erken aşama testlerinde, aşının güvenli olduğu ve sağlıklı deneklerde bağışıklık tepkisini oluşturduğu kaydedildi.

Deneklerde Coronavirüs’le savaşmak için enjeksiyondan ilk 14 gün sonra antikor, 28 gün sonra ise T hücrelerinde yeterli düzeyde artış geldiği belirtildi.

