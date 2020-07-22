Kuzey Kıbrıs’ta bin 1 test yapıldı, 2 yeni vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 1 olduğunu ve 2 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. Pilli, bir pozitif vakanın hava yoluyla ülkeye gelen bir kişi olduğunu, diğer vakanın ise daha önce pozitif çıkan bir vakanın temaslısı olduğunu ve karantinada takip edilen bir kişi olduğunu belirtti.

Vakaların Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Servisinde tedavisine başlandığını kaydeden Pilli, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takiplerinin yapıldığını açıkladı.

21 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

“Dün yapılan test sayısı 1001. Dün saptanan pozitif vaka sayısı 2. İyileşip dün taburcu edilen vaka yok. Yapılan toplam test sayısı 58.883. Toplam vaka sayısı 125. İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 106. Tedavisi devam eden vaka sayısı 15. Toplam kaybedilen hasta sayısı 4. Yoğun bakımda yatan hasta yok.”

Hastaneyi ziyaret etti

Bu arada Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, dün Lefkoşa Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Pilli, hastane bünyesindeki Mikrobiyoloji, Biyokimya ve Hematoloji Laboratuvarları ile Ayaktan Tanı Merkezi’ni ziyaret ederek, sorunları ve eksikleri yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Pilli, kamu hastanelerinin daha iyi bir noktaya taşınabilmesinin yolunun doğru bir organizasyondan geçtiğini vurgularken, poliklinik hizmetlerinin, randevu sisteminin ve çağrı merkezinin tam randımanlı çalışması ve randevuların aksamaması için de gerekli talimatların verildiğini belirtti.

Pilli, “Bugün bu çerçevede Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki eksiklikleri yerinde tespit edip mevcut durumu nasıl daha iyiye götürebiliriz konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Amacımız¸ insanlarımızın sadece Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde değil tüm hastanelerimizde sağlık hizmetlerine çağdaş bir şekilde ulaşmasını sağlamaktır” dedi.

