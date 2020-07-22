Sondaj gerilimi

Türkiye, Libya ile imzaladığı deniz yetki sınırlama anlaşmasından doğan hakları çerçevesinde Meis adasının güneyi ve doğusunu kapsayan bölgede NAVTEX ilan etti.

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin belirlenen alanlarda araştırma faaliyetleri yürütecek olması Yunan ordusunu alarma geçirdi.

Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunan ve ‘Türkiye’ye karşı ortak mücadele mesajı’ veren Yunan Savunma Bakanı Başkanı Nikolaos Panayotopulos ise gezisini iptal etti ve apar topar Yunanistan’a döndü.

NAVTEX ilanını değerlendiren Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis "Türkiye'nin tahriklerine karşı tek çarenin” yaptırım olduğunu ileri sürdü.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Doğu Akdeniz mesajı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sondaj gemilerimizle birilerinin iznine tabi değiliz. Uluslararası hukukta haklarımız nelerse, Doğu Akdeniz'de haklarımız nelerse adımlarımızı ona göre attık bundan sonra da aynı şekilde adımlarımızı atmaya devam edeceğiz” dedi.

Gün boyu neler yaşandı

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panayotopulos, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı kınama etkinlikleri çerçevesinde Güney Kıbrıs’a gitti.

Rum basınında yer alan haberlere göre; Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panayotopulos, Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’le görüştü. Görüşme sonrasında ikilinin yaptığı açıklamalarda, sözde “Türk kışkırtıcılığı ve ihlalleri karşısında birlik olma ve iş birliği” mesajı verdi.

Türkiye’ye karşı ‘ortak mücadele’ mesajı

Habere göre, Panayotopulos görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Rum bakanla görüşmesinde ortak hedef ve stratejilere olan bağlılığı teyit ettiklerini ifade etti.

Türkiye’nin sözde “kışkırtıcı ve ihlalci tutumu, belki de her zamankinden daha güçlü bir şekilde sürdürdüğü” iddiasında bulunan Panayotopulos, ülkesinin Güney Kıbrıs’a yönelik desteğini bir kez daha yineledi.

Rum Savunma Bakanı Petridis, 1974’teki harekat sırasında hayatını kaybeden Kıbrıslı Rum ve Yunanlıları anma çerçevesinde Güney Kıbrıs’a giden Panayotopulos’un, Yunanistan’ın desteğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek “Türk kışkırtıcılığına göğüs germek için iş birliği yaptıklarını” bir kez daha ifade etti.

Türkiye NAVTEX ilan etti, gerilim başladı

Panayotopulos’un güneydeki temasları sürerken, Türkiye Libya ile imzaladığı deniz yetki sınırlama anlaşmasından doğan hakları çerçevesinde Meis adasının güneyi ve doğusunu kapsayan bölgede NAVTEX ilan etti.

Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi dairesi meis ve Rodos arasında kalan bölge için 21 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında geçerli olmak üzere Navtex mesajı yayınladı.

Seyir duyurusunda bu bölgede Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han gemilerinin sismik araştırma yapacağı ilan edildi.

Panayotopulos apar topar ülkesine döndü

Yunan Savunma Bakanı Nikolaos Panayotopulos, Güney Kıbrıs gezisini iptal etti ve Yunanistan’a döndü.

Ayrıca Yunan basını, Türkiye'nin Rodos ve Meis Adalarının güneyini “bağlayan” NAVTEX mesajının ardından Yunanistan silahlı kuvvetlerinin “alarm durumuna geçtiği” iddiasında bulundu.

Yunanistan Savunma Bakanlığına yakın kaynaklar ise, gelişmelerin soğukkanlı şekilde izlendiğini belirttiler.

Miçotakis’ten yaptırım talebi

Bu arada, Yunanistan'a resmi ziyarette bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Atina'da Başbakan Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Türk-Yunan ilişkilerindeki gerginliğe de değinilen görüşmede Alman Dışişleri Bakanı Heike Maas, Yunanistan'ın Alman hükümetinin tam desteğine sahip olduğunu kaydetti.

Başbakan Miçotakis, NAVTEX'i işaret ederek "Türkiye'nin tahriklerine karşı tek çarenin” yaptırım olduğunu ileri sürdü.

Erdoğan: Birilerinin iznine tabi değiliz

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı"nda konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz mesajı verdi.

Erdoğan şunları söyledi.

“Sondaj gemilerimizle birilerinin iznine tabi değiliz. Uluslararası hukukta haklarımız nelerse, Doğu Akdeniz'de haklarımız nelerse adımlarımızı ona göre attık bundan sonra da aynı şekilde adımlarımızı atmaya devam edeceğiz.

Libya Milli Mutabakat Hükümeti ile deniz yetki anlaşması imzaladık. Libya ile işbirliğimizi geliştiriyoruz. Muhtıraya dayalı olarak Doğu Akdeniz'deki yetki ve çıkarlarımızı sonuna kadar savunuyoruz. Bu ülkeyle enerji işbirliğimizin güçlenmesi için önemli adımlar atıyoruz. Saldırgan tavırlar içindeki herkesi Libyalıların iradesine saygı göstermeye davet ediyoruz. Bu ülkeye yönelik çabalarımızı sonuna kadar sürdüreceğiz.”

NAVTEX nedir?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.