Yağmur sele döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Türkiye'nin birçok şehrinde şiddetli sağanak etkili oldu. Hatay, Osmaniye ve Ordu'da yağmur yolları göle çevirdi.

Kurban Bayramı'nın üçüncü günü Türkiye genelinde kapalı ve sağanak yağışlı geçti.

Aniden bastıran yağmur, yolları göle çevirirken hayatı da olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından Hatay ve Osmaniye'de sabah saatlerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Trafikteki sürücüler de ilerlemekte zorlandı. Bazı cadde ve sokaklar ile ev ve iş yerlerini su bastı. Düziçi ilçesinde dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü.

Bazı köy yolları ile evlerin istinat duvarları çöktü. Belediye ekipleri, su tahliyesi çalışması başlattı. Düziçi ilçesinde su baskını nedeniyle evinde mahsur kalan kadın, ekipler tarafından kurtarıldı.

Su altında kalan bir kümesteki tavuk ve civcivler de öldü.

Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, iş makineleriyle dere yataklarında çalışma yaparken; yağışın etkisini yitirmesiyle belediye ekipleri de temizlik ve onarım çalışması başlattı.

Bahçe ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu park halindeki bazı TIR'lar sürüklenerek zarar gördü.

İmamoğlu ilçesinde de bir vatandaş, su basan evindeki kedisini boğulmaktan son anda kurtardı.

Köprüde kısmi çökme yaşandı

Ordu'da ise bir köprüde çökme meydana geldi.

Olay, Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Mahallesi Yalıköy bağlantı yolunda yaşandı.

Bölgede etkisini artıran sağanak sonrası dere debisinin yükselmesi ile köprünün bir bölümü çöktü. İhbarla bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Yetkililer, bölgede yağışların devam edebileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Su taşkınları yaşandı

Bursa’da yağan yağmur Keles ilçesinde su taşkınlarına neden oldu.

Olay, Keles ilçesi kırsal Davutlar Mahallesi’nde meydana geldi.

Sağanak, etkisini artırıp sele neden oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, yaklaşık bir saat süren yağış mahalledeki yaşamı olumsuz etkiledi.

Bazı evleri su bastı, depolama alanı olarak kullanılan yapının çatısının bir kısmı da çöktü.

Sel nedeniyle çiftçilerin kullandığı tarım malzemelerinde de hasar oluştuğu görüldü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

Rize’de de sabah saatlerinde başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle Gülbahar Mahallesi'ndeki menfezler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü.

İslahiye'de gece yarısı aniden bastıran sağanak sabah kadar sürdü ve hayatı olumsuz etkiledi.

Amanos Dağları eteklerindeki Hasanlök ve Kayabaşı mahallelerinde derelerin taşması sonucu bazı ev ve ahırlar ile meyve bahçelerini su bastı. İki mahallede incelemede bulunan İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, bu yıl bölgede 70 yılın en yüksek yağışlarının olduğunu belirterek, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

