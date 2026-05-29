İlginç bir rekor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle 13 bin 513 kişinin sağlık tesislerine başvurduğunu açıkladı.

Bayramın birinci gününde kurban kesimi sırasında dikkatsizlik ve tecrübesizlik nedeniyle çok sayıda kişi yaralanırken, hastanelerin acil servislerinde yoğunluk yaşandı. Halk arasında “acemi kasap” olarak bilinen vakalar nedeniyle sağlık kuruluşlarında hareketlilik dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelindeki sağlık tesislerine toplam 13 bin 513 başvuru yapıldığını belirtti. Bayramın ilk gününde yaşanan yaralanmaların büyük bölümünün el, kol ve bacak bölgelerinde kesici alet kaynaklı olduğu ifade edildi.

Bakan Memişoğlu, vatandaşlara kurban kesimi sırasında daha dikkatli olmaları çağrısında bulunarak, yaşanan yaralanmalardan dolayı tedavi gören vatandaşlara acil şifalar diledi. Ayrıca bayram süresince görev yapan sağlık çalışanlarına da teşekkür eden Memişoğlu, sağlık ekiplerinin yoğun mesai yürüttüğünü vurguladı.

Bayramın ilk gününde artan başvurular nedeniyle bazı hastanelerde acil servislerde yoğunluk yaşanırken, sağlık personelinin kesintisiz şekilde hizmet vermeye devam ettiği bildirildi.

