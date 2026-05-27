Son gelişmeler değerlendirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Mesud Pezeşkiyan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüşerek bayramlarını kutladı. Erdoğan, müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

ABD ve İran arasındaki görüşmeler devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgemizdeki çatışma süreci nedeniyle bayramı buruk karşıladığımızı, İran halkının bu zorlu zamanları aşacağına ve selamete kavuşacağına inandığını ifade etti.

Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle birlikte çalıştığımızı, müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran Cumhurbaşkanının Kurban Bayramını da tebrik etti.

Pakistan başbakanı Şahbaz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye-Pakistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Pakistan ilişkilerini her alanda daha ileri taşımak için adım atmayı sürdüreceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Pakistan’ın kardeş ülkeler ile birlikte bölgemizdeki çatışma sürecini sona erdirmek, barış ve istikrarı tesis etmek için çaba sarf ettiğini, ara buluculuk gayretlerinin değerli olduğunu, müzakerelerin müspet sonuçlanmasını temenni ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Pakistan Başbakanı Şerif’in ve kardeş Pakistan halkının Kurban Bayramını da tebrik etti.

