CHP Genel Merkezi'nin polis tarafından tahliye edilmesinin yankıları sürerken, Ankara'da gözler cumartesi gününe çevrildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs'ta CHP genel merkezine gidecek,1 Haziran'da ise kritik Parti Meclisi'ni toplayacak. Kılıçdaroğlu'na MYK'da yer almayı teklif ettiği 2 isimden olumsuz yanıt geldi.

Türk siyasi tarihine geçen anların yaşandığı CHP Genel Merkezi'nde dün sakinlik hakimdi.

Genel Merkez'de temizlik ve onarım çalışmaları devam ediyor. Zarar gören yerler onarılıyor, bir yandan da temizlik çalışması yapılıyor.

Geçmiş dönemde CHP Genel Başkanlığı yapan isimlerin fotoğrafların olduğu duvarda, olaylar sırasında indirilen Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel fotoğrafları yeniden yerleştirildi. Özgür Özel'in fotoğrafını yerleştirme kararının yargı kararı netleşmediği için alındığı belirtiliyor.

Son fotoğraf ise yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun ancak bu kez renkli bir görsel kullanıldı. Bunun nedeni ise Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla yeniden genel başkan olması.

Yol haritası nasıl olacak?

Mahkeme kararı ile göreve iade edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yol haritasını belirledi. Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek.

Aynı gün partililerle bir araya gelecek olan Kılıçdaroğlu, ayrıca bir "büyük halk buluşması" gerçekleştirerek bu etkinlikte konuşacak.

Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi'ni ise 1 Haziran Pazartesi günü toplayacak. Sonrasında Kılıçdaroğlu A takımı olan MYK'sını belirleyecek.

Kılıçdaroğlu ayrıca, siyasi partiler arası bayramlaşma için kabul ve ziyaret heyetleri de oluşturdu.

Kritik Parti Meclisi toplantı öncesinde, Kılıçdaroğlu'nun MYK'da yer almayı teklif ettiği 2 isimden olumsuz yanıt aldığı öğrenildi.

Bazı isimler partiden ihraç edilecek

Yine 37. Olağan Kurultay'da seçilen Yüksek Disiplin Kurulu da çalışmalarına başlayacak.

Mutlak butlan sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert ifadeler kullanan partililerle, haklarında soruşturma bulunan belediye başkanlarının olduğu partililer hakkında disiplin sürecinin işletilmesi bekleniyor.

Bazıları partiden ihraç edilecek, bazılarının parti üyelikleri askıya alınacak.

Tahliye sürecinde neler yaşandı?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultay davasına ilişkin verilen "mutlak butlan" kararının ardından, önceki gün tahliye için binaya giden icra heyeti kararı Özgür Özel'e sunmuş ancak Özel de karar metnini yırtmıştı.

Mahkeme kararını tebliğ etme girişimi sonuç vermeyince, polis otopark kapısını kırıp CHP Genel Merkezi'ne girmiş, Genel Merkez'in girişine kurulan barikat dağıtılmıştı. Partililer, polislere yangın söndürme tüplerinde bulunan kimyasalları sıkmış polisler de partililere biber gazı ve plastik mermilerle müdahale etmişti.

