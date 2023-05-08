‘Olup biteni izliyoruz’

Avrupa Adalet Komiseri Didier Reynders’in Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyarette hukuk devletinin durumu, yolsuzlukla mücadele ve vatandaşlıklar konusunda net telkinlerde bulunarak muhataplarına “AB olup biteni izliyor ve Avrupa mevzuatında ihlal olduğunu saptaması halinde müdahaleye hazırdır” uyarısında bulunduğu bildirildi.

Reynders, Fileleftheros’a verdiği özel söyleşide şöyle dedi:

“ Kıbrıs’ın, vatandaşlıklar konusunda daha çok şey beklerdik. Yatırım karşılığı vatandaşlık ve altın pasaport uygulaması kaldırılmış olmakla birlikte geçerliliğini sürdürüyor. Avrupa Birliği bundan endişeli keza Kıbrıs’ta artık verilmeye başlanan daimi ikamet statüsü, Avrupa hukukuna uygun değildir. Anlamamız gereken şudur ki, basit bir vize veya bir pasaport verilmesi değil, Avrupa ilke ve değerlerimizin satılması mevzubahistir.”

Rusların mal varlığı



Güney Kıbrıs’ta dondurulan Rus mal varlığı miktarının sadece 104 milyon Euro olduğunu belirten Reynders, “Son günlerde bu meblağın neden bu kadar az olduğunu anlamaya çalışıyoruz çünkü Merkez Bankası verilerine göre sadece 2020’de Kıbrıs Rus yatırımlarından 90 milyar Euro aldı. Bize daha çok izahat vermelisiniz çünkü anlamamız zor” dedi.

Reynders, Güney Kıbrıs’ta adaletin “çok ağır işlediğine” dikkat çekerek, “Araştırmalar yeterli değil, mahkemelerin karar çıkarması lazım” dedi. Avrupa Adalet Komiseri Didier Reynders, Kıbrıs Rum adaletinin modernleşmesi ve daha etkin olabilmesi için reformlar yapılması gerektiğine işaret ederek özetle şunları söyledi:

“Yasalar ve prosedürler olması yetmez, ister basit mesele ister yolsuzluk olsun, doğru araştırılması ve mahkemeye sevk edilerek gerekirse cezalandırılması için yasa ve prosedürleri uygulayacak araçların olması bir o kadar önemlidir. Bağımsız, kalifiye ve etkin mahkemelere, Yüksek Mahkeme’de ve Temyiz’de üst düzey prosedürlere ihtiyacınız var.”