Z kuşağı dikkate alınmalı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çağı dikkate almadan, eleştirilere kulak vermeden ve farklı fikirleri görmeden gençlerle diyalog kurma çabalarının sonuç vermeyeceğini belirtti.

Erbaş, başkanlığın eğitim merkezinde düzenlenen Diyanet Genç Çalıştayı'nın açılış programında yaptığı konuşmada, küresel boyutta büyük değişim ve dönüşümlerin yaşandığı bir sürecin içinde olunduğunu söyledi.

Yeni fikir, yöntem ve uygulamaların biçimlendirdiği bir dünyanın önlerinde olduğunu vurgulayan Erbaş, "Her an ve her zeminde yeni gelişmelerin etkisini gösterdiği bu süreçte insanlık, baş döndürücü bir şekilde yol almaya devam ediyor. Bu yeni dünyada çağın ihtiyaç duyduğu yeteneklere, beklentilere ve yeniliklere kayıtsız kalmamız imkansız. Bugün aramızda bulunan ve fikirlerini büyük bir heyecanla dinleyeceğimiz genç kardeşlerimizin de bunun farkında olduğunu biliyorum." diye konuştu.

Tarihin her döneminde gençler ve yetişkinler arasında iletişim sorunları yaşandığını ve kuşak çatışmalarının olageldiğini söyleyen Erbaş, şöyle devam etti:

Elbette bu durum genç ve yetişkin bireylerin kişisel hayatlarını olduğu kadar onları çevreleyen toplumsal işleyişi de etkilemektedir. Kuşaklar arasında ciddi uyumsuzluklar ve çatışmalar daha sıklıkla yaşanmakta, gençler ile yetişkinler arasında ideal bir iletişim dili oluşturamamanın sıkıntısı yaşanmaktadır. Bu nedenle farklı kuşakların birbirlerini tanımaları, anlamaları ve doğru bir iletişim içinde olmaları son derece önemlidir. Zira her yaş grubu, toplumsal hayata ve toplumsallaşmanın sürdürülmesine karşılıklı olarak katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte hızla gerçekleşen toplumsal değişme sürecinde gençlerimiz eskiye göre çok daha fazla zorluklarla karşı karşıyadır. Bu noktada yetişkinlerin deneyimleri, tecrübeleri çok kıymetlidir ve önemli bir rehber niteliğindedir.

Yeni kuşakların dil ve üslubunu anlamanın zorunluluk olduğunu ifade eden Erbaş, "Nesiller birbirlerini çok hızlı eskitip aşındırırken genç nesille iletişim kurabilmenin yollarını bulmakta acele etmeliyiz. Çağı dikkate almadan, eleştirilere kulak vermeden, farklı fikirleri görmeden gençlerle diyalog kurabilme çabaları sonuç vermeyecektir. Onların gerçeklerini, hislerini, hayallerini bilmeden tutkulu bir şekilde onlara ulaşma çabası da bir fayda sağlamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.