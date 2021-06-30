Paragöz değiliz

Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN), Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası LTD.’nin tüm şubelerinde bugün 08.00-14.30 saatleri arasında bir kez daha uyarı grevine gideceğini açıkladı.

Sendika binasında düzenlenen basın toplantısında ilk sözü alan KOOP-SEN Genel Sekreteri Rifat Tuğsal, yeni yıldan beridir Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin olduğunu ancak görüşmelerin, işverenin takındığı olumsuz tutumdan dolayı, çıkmaza girdiğini savundu.

Bu nedenle TİS görüşmelerinin bugüne kadar uzadığını belirten Tuğsal, Haziran ayı içerisinde yapılan görüşmelerde işverenin net olarak çalışanlara karşı olumsuz tutum takındığını iddia ederek, görüşmelerin koptuğunu söyledi.

Sendikanın görüşmeye çağrılmadığını söyleyen Tuğsal, önceki gün grev yapacaklarını ilan ettikten sonra banka yönetim kurulunun, sendikayı ve çalışanları sadece maaş talebinde bulunduğu yönünde suçladığını ileri sürerek, “Çok yüksek maaşlar alıyormuşuz veya çok fazla paralar istiyormuşuz gibi yalan beyanlarla çalışanları toplumun önüne attılar” dedi. Tuğsal, sendikanın kavgasının maaş veya para kavgası olmadığını söyledi.

Güröz: Açıklamaları üzülerek izliyoruz

Ardından KOOP-SEN Başkanı Mehmet Ali Güröz, hazırlanan basın açıklamasını okudu. Önceki günkü uyarı grevini yüzde 99 katılımla gerçekleştirdiklerini belirten Güröz, “Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri konusunda banka Genel Müdürü’nün hükümet edenler tarafından atanmış Yönetim Kurulu’nun arkasına saklanarak dün yaptığı manipülatif açıklamaları üzülerek hayretler içerisinde ama tebessümle izlemekteyiz” dedi.

Ekim 2020’de yazılı olarak verdikleri, üyelerin hak ve menfaatlerinin biraz daha iyiye gitmesini içeren tekliflerle ilgili olarak Aralık 2020’de Yönetim Kurulu ile bir ön görüşme yapıldığını dile getiren Güröz, sonrasında Haziran 2021’e kadar kendileriyle görüşülmediğini, görüşme taleplerinin ise bir bahane ile sürekli ertelendiğini ileri sürdü.

Önerilerin bazıları açıklandı

Güröz, önerilerden bazılarını şöyle sıraladı:

“-Mesai saatlerinin düzenlenmesi

-Genel Müdürlük binasında bulunan kameralarla ilgili düzenlemeler

-Yeni Nakil Tüzüğü’nün Toplu İş Sözleşmesi’ne dahil edilmesi

-Disiplin Tüzüğü’nün güncellenmesi

-Kurumsallık açısından kıyafet düzenlemesi

-Sınav izinleri ile ilgili düzenlemeler

-İştiraklerle ilgili düzenlemeler

-Özür ve hastalık izinlerindeki toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun olmayan maddelerin günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi”

Güröz, Yönetim Kurulu’nun, işe yeni alınacak personelle ilgili fırsat eşitliği çerçevesinde önerdikleri “şeffaf münhal ve sınav” şartına dahi şiddetle karşı çıktığını ileri sürerek, bunun sebebinin ne olduğunu çok merak ettiklerini belirtti.

-Tüm personel maaşlarından %15 kesinti yapılmıştır.

-14. Maaş uygulaması kaldırılmıştır.

-Evlilik yardımı kaldırılmıştır.

-Yemek yardımı kaldırılmıştır.

-İhtiyat Sandığı yatırımlarında işveren katkı payı oranı %4 oranında düşürülmüştür.”

İlgili dönemin yönetim kurulunun ise, Toplu İş Sözleşmesi’ni imzaladıkları akşamın sabahında kendisine yakın gördüğü 22 kişiye terfi verdiğini ileri süren Güröz, bu terfi alan listenin başında ise şimdiki Genel Müdür Kemal Ataman olduğunu iddia etti.

Elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz

Güröz, sendikaya, “paragöz” yaftası yapıştırmak isteyenlerin KOOP-SEN’in üye ve yöneticilerinin gerektiği her zaman elini taşın altına koyduğunu, koymaya devam edeceğini bilmesi gerektiğini ifade etti.

Bu hak mücadelesinin sadece maddi bir mücadele olmadığını vurgulayan Güröz, “Bugüne kadar örgütlü olduğumuz hiçbir işletmede olmadığı gibi bankamızda da maddi manevi zor durumda bırakacak hiçbir talebimiz olmadı, bundan sonra da olmayacaktır. Biz sadece hakkımız olanı talep ediyoruz, fazlasını değil” ifadelerini kullandı.

Herhangi bir çağrı almadık

Uyarı grevinin üzerinden bir tam gün geçmesine rağmen, Yönetim Kurulu tarafından Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine devam etmek için herhangi bir çağrı almadıklarını dile getiren Mehmet Ali Güröz, ihale yolsuzlukları dosyaları, disiplin soruşturması dosyaları ve usulsüz raporlama dosyalarının bir an önce sonuçlandırılması konusunda Yönetim Kurulu’na çağrı yaptı.

Güröz son olarak, bugün Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd.’in tüm şubelerinde 08.00-14:30 saatlerinde bir kez daha uyarı grevi yapacaklarını açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2021, 02:37