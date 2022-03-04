2 bin fidan dikildi

Afet İLBAN

ABD’de geçirdiği talihsiz kayak kazası sonucu hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun anısına Cumhurbaşkanlığı himayelerinde dün Kalkanlı bölgesinde “Birkan Uzun Anı Ormanı” oluşturuldu.

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birkan Uzun’un, Antarktika’da çıktığı son zirvede yayımladığı mesajla herkesin kalbinde taht kurduğunu vurgulayarak, “Kalbimizde en müstesna yerde yaşayacaktır” dedi.

Etkinlikte, ilk etapta bölgeye çam, selvi, akasya ve zakkumdan oluşan 2 bin adet fidan dikildi.

Fidan dikim etkinliğine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Birkan Uzun’un ailesinin yanı sıra bazı yetkililer de katıldı.

Fidan dikimine, Orman Dairesi, Evkaf İyilik Gönülleri, Lefke Yardım ve Halk Derneği ile bazı okullardan öğrenciler de katkı koydu.

Etkinlikte, Lefke Yardım ve Halk Derneği Başkanı Emel Yılmaz, Birkan Uzun’un babası Cengiz Topel Uzun’a plaket takdiminde bulunarak, Birkan Uzun’un adının yaşatılması için her türlü katkıyı vereceklerini belirtti.

Birkan Uzun’un babası Cengiz Topel Uzun da konuşmasında, başvurularını kabul ederek, böyle bir anı ormanı oluşturulmasına destek veren Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti. Uzun, Cumhurbaşkanı’nın Birkan’ı kendi evladı gibi sahiplendiğini vurguladı.

