İnsan kaçakçılığı'nı meslek edindi

Suna ERDEN

Geçtiğimiz yılın ekim ayında yabancı uyruklu 5 kişiyi van aracının arkasına gizleyip Güney Kıbrıs’a geçirmeye çalışırken yakalanan Alkan Canit yine insan kaçakçılığı yaparken yakayı ele verdi.Zanlı biri Nijerya, biri Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı ve ikisi Pakistanlı dört kişi güneye geçirmekeye çalışırken suçüstü yakalandı.

Zanlı Canit ile güneye gitmeye çalışan Nijeryalı Benjamin John Onyebuchı, Pakistanlı Asaf Asıf ile Muhammad Shahnaz ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Tayeye Schadrack dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Alkan Canit'in dört şahsı 50 Euro karşılığı Akıncılar’dan Güney Kıbrıs’a geçireceğini itiraf ettiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Alkan Canit’in John Onyebuchı, Asaf Asıf, Muhammad Shahnaz ve Tayeye Schadrack’ı van aracın arkasına gizleyip, Güney Kıbrıs’a geçirmeye çalışırken yakalandığını söyledi.

Polis, saat 20.55 sıralarında Akıncılar köy girişinde yakalanan zanlı Canit’in aracının arkasındaki dört şahsın valizleriyle birlikte tespit edildiklerini açıkladı.

Polis, Alkan Canit'in sorgusunda dört şahsı 50 Euro karşılığı Akıncılar’dan Güney Kıbrıs’a geçireceğini itiraf ettiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Zanlı Canit, 31 Ekim 2019 tarihinde yabancı uyruklu 5 kişiyi van aracının arkasına gizleyip güneye geçirmek isterken Demirhan’da yakalanmıştı.

