Rum yönetimi protesto edildi

Ömer KADİROĞLU

Otelciler Birliği, Ticaret ve Sanayi Odaları, Seyahat Acenteleri, Müteahhitler, İŞAD, Genç İşadamları gibi çok sayıda ekonomik örgüt; Rum yönetiminin sınır kapılarındaki uygulamalarını dün Metehan’da düzenlediği eylemle protesto etti. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın görevden ayrılmasından sonra KKTC’nin ekonomik örgütleri ilk defa ambargolara karşı bir eylem gerçekleştirmiş oldu.

Ellerinde Türkçe ve İngilizce yazılı pankartlarla sınıra yürüyen örgütler, hazırladıkları ortak deklarasyonu okudu.

Deklarasyonda, turistlerin KKTC’ye geçişlerinin engellemesi protesto edilirken, ambargolara son verilmesi talep edilerek “Yeter artık” denildi.

Bu arada Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler’e çağrı yapan örgütler, Kıbrıs Türk halkının sesine kulak vermesini istedi.

17 örgüt katıldı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği, Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği, Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği, Kıbrıs Türk Rehberler Birliği, Kiralık Araç İşletmecileri Birliği, Casino İşletmecileri Birliği, Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği, Taksiciler Birliği, Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği, Kuzey Kıbrıs Dalış Merkezleri Birliği, Sürdürülebilir Turizm İnisiyatifi ve Association Of Turkish Cypriots Abroad üyeleri dün saat 17.00 sıralarında ellerinde pankartlarla Metehan’a yürüdü.

Türkçe ve İngilizce yazılı pankartlarda ‘serbest dolaşım hakkı engellenemez’, ‘ekonomik ambargoya son’ ifadeleri yer alırken, örgütler hazırladıkları ortak deklarasyonu okudu.

Deklarasyonda, dünyanın karşı karşıya olduğu Covid-19 salgını ile mücadele edildiği belirtilerek, ekonomik ve sosyal değerleri korumak için, çeşitli önlemler uygulamaya konulduğu ve bazı hallerde sağlık riskinin yükselmesinin bile göze alınmadığı, ekonomik çöküntünün, salgına karşı verilen mücadelenin de çökmesi anlamına geldiği belirtildi.

Rumların tutumu insani değil

Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kara kapılarındaki keyfi ve AB yurttaşlarının bile KKTC’ye geçişini engelleyen kararının, Kuzey Kıbrıs’ta ekonomik varlıkları korumak için verilen mücadeleye darbe vurduğu, bu haliyle salgına karşı verilen mücadeleyi de olumsuz etkilediği ifade edildi.

Deklarasyonda, “Avrupa Birliği yurttaşlarının Ada üzerindeki dolaşımının engellenmesi AB hukukuna açık bir aykırılık oluşturmaktadır. Kıbrıs Rum tarafı, hukuk dışılığın farkında olarak, bu uygulamasını resmi bir karar altına almamış ve bildirme yükümlüğüne karşın Avrupa Birliği merkezine bildirmemiştir” ifadeleri yer aldı.

Kıbrıs Rum tarafının bu ve buna benzer keyfi uygulamalarının, Kıbrıs sorununa barışçıl bir çözüm bulunmasına vurulmuş büyük bir darbe olduğu da vurgulanarak, başta AB olmak üzere ilgili örgüt ve devletler, Kıbrıs Türk halkının sesine kulak vermeye, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların kaldırılması için çaba harcamaya çağırıldı.

Lokmacı’da da eylem yapıldı

Öte yandan Birleşik Eylem Komitesi, sınır kapılarının kapalı olmasını Lokmacı’da düzenlediği eylemle protesto etti, geçişlerin başlamasını istedi.

Geçişlerin keyfi şekilde engellendiğini savunan Birleşik Eylem Komitesi, tarafları aklıselim davranmaya, iş birliğine taraf olmaya çağırdı. Okunan basın bildirisinin İngilizcesi Birleşmiş Milletler görevlilerine de verildi.

Birleşik Eylem Komitesi, Lokmacı esnafının da katılımıyla dün saat 14.00’te Lokmacı Sınır Kapısı’nda eylem düzenledi ve sınır kapılarının kapalı olmasını protesto etti.

“Kapılar hemen açılsın” sloganlarının atıldığı eylemde, siyah bayraklar sallandı, “Geçişlerde Keyfi Uygulamalara Son” pankartı taşındı.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2020, 12:33