Ya biz ne yapıyoruz?

Güney Kıbrıs’ta kemirgenlerle doğal mücadele programı kapsamında doğaya baykuş yuvaları yerleştiriliyor. Aynı sorunları yaşayan Kuzey Kıbrıs’ta ise genellikle zirai ilaçların kullanıldığı belirtiliyor.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ın özellikle farelerle mücadelede fare zehri kullanılması yerine, doğa dostu olan bir yöntemi tercih ederek, doğaya baykuş yuvaları yerleştirme programı yürüttüğünü yazdı.

Habere göre Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis, farelerle mücadele kapsamında, bu kemirgenlerin yoğun olarak bulundukları bölgelere yapay baykuş yuvası yerleştirme programı yürüttüklerini, bu çerçevede şu ana kadar 300 yuvanın yerleştirildiğini ve 100 tane daha yerleştirilmesinin planlandığını ifade etti.

Kıbrıs’ın tanınmış “Tyto Alba” tipi baykuşu için yürütülen program çerçevesinde Larnaka bölgesinde 30 yeni yuva yerleştirilmesi töreninde yaptığı konuşmada Kadis, Yeşil Hatta da yuvalar yerleştirildiğini, İsrail’den bilim insanlarının da dahil olduğu ve üç yıldır yürütülen programda kemirgenlerle mücadelede büyük başarı sağlandığını söyledi.