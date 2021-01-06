2021’de fibroblastla genç kalın

Güzellik Koçu Uzman Estetiysen Ayşe Çetinkaya 2021 e yeni girdiğimiz şu günlerde devrim yaratan Fibroblastla ilgili sıkça sorulan sorulara yanıt verdi.

Ayşe Çetinkaya, en yaygın işlemlerin gözaltı ve göz kapağı toparlama boyun toparlama kırışıklıklar kaz ayakları gülme çizgileri ağız kenarı çizgileri göbek toparlama yaşlılık ve gün ışığı lekeleri herhangi bir gevşek ya da sarkık alan, akne scar izleri yanık izleri ameliyat ve yara izleri sarkmış bacak içleri diz kapakları ve dirsekler ve gıdı toparlama olduğunu ifade etti.

Cerrahi olmayan bir işlem olduğu için kesinlikle güvenlidir neredeyse hiç yan etkisi olmadığını söyleyen Çetinkaya, “Uygulama çok kısa bir zaman alır ve cerrahi operasyonlardaki komplikasyonlar görülmez. Örneğin; yara izi dikiş izi antibiyotik kullanımı genel anestezi vs. Uygulama sonrası, bu uygulama için özel olarak üretilmiş olan kremlerimizi danışanlarımıza vermekteyiz. Uygulama sonrası makyaj yapılmamalıdır ciltteki minik kabuklar beş ile sekiz gün içerisinde dökülecektir sonrasında makyaj yapılabilir” dedi.

Fibroblast-Plasma(Cilt Sıkılaştırma) ile yapılabilen uygulamalar;

-Göz kapağı kaldırma

-Göz çevresi kırışıklıkları

-Göz altı torbaları -Alın çizgileri

-Yüz germe

-Dudak çevresi gençleştirme -Nazolabial çizgi

-Gıdı toparlama

-Boyun germe

-Sarkmış kol,karın ve bacak derisi gerginleştirme

-Leke giderme -Akne izi -Çatlakların giderilmesi

-Keloid izleri giderilmesi

-Ameliyat ve yara izleri -Ben&Et Beni