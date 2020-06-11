Güneyde 2 Pakistanlı'ya meydan dayağı

Güney Lefkoşa’da dağıtıcı olarak çalışan iki Pakistanlının, geçtiğimiz Pazartesi günü işveren tarafından dövüldüğü belirtildi.

Haravgi gazetesi, Güney Lefkoşa’daki bir işyerinde, ücret almadan üç ay dağıtımcı olarak çalışan iki Pakistanlıdan birinin, 600 Euro’ya denk gelen ücretini talep ettiği işveren tarafından parayı vermek üzere eve davet edildiğini yazdı.

Bahse konu şahsın, Pakistanlı bir başka arkadaşıyla birlikte işverenin evine gittiğini ancak eve girdikleri zaman işveren tarafından yumruklanmaya başladıklarını yazan gazete, dayak olayının ardından iki Pakistanlının polise giderek, şikayette bulunduğunu belirtti.

Habere göre, polis, olayın araştırıldığına dair açıklama yaptı.

Anteni kundakladılar

Öte yandan, Fileleftheros gazetesi Limasol’daki Rum Telekomünikasyon Dairesi’ne (ATİK) ait cep telefonu baz istasyonunun bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından kundaklandığını yazdı.

Gazete, Limasol’a bağlı “Palodya” köyündeki açık alanda bulunan ATİK ağı iletim ve cep telefonu sinyal iletim anteninin vandallık kurbanı olduğunu, olayla ilgili fail veya faillerin yanıcı madde kullanarak anteni ateşe verdiklerini belirtti.

Habere göre, kundaklama sonucunda anten geniş çapta zarar görürken telefon ağında da sorunların çıkmasına yol açtı.