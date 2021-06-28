banner493

Ara bölge cıvıl cıvıldı

ABD Lefkoşa Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen First Lego League Explore Fuarına yüzden fazla çocuk katıldı

Ara bölge cıvıl cıvıldı
banner432

Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi tarafından, ABD Lefkoşa Büyükelçiliği desteğiyle beşincisi düzenlenen “First Lego League Explore Fuarı”, önceki gün gerçekleştirildi.
Merkezin açıklamasına göre, yüzden fazla çocuğun katıldığı etkinlik, ara bölgedeki Fullbright Merkezinde yer aldı.
Fuara katılan 20 takım, “PlayMakers” temasıyla ilgili yaptıkları araştırmalarını, modellerini ve “Anlat Bana” posterlerini gözlemcilere sundu. 
Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi açıklamasında, “6-11 yaş arasında, adanın farklı bölgelerinden gelen çocukların katılımıyla yapılan, dünyada yüzden fazla ülkede yüzbinlerce çocuğun ve gencin katıldığı bu organizasyon adada bir ilk olma özelliğini taşıyor” denildi.
 

banner508
YORUM EKLE
Gönder
banner502
SIRADAKİ HABER
İstanbul’da yoğun gün
İstanbul’da yoğun gün
  1. EKONOMİ

banner456

banner459

banner465

banner460