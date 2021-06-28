İlgi vardı

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Açık pazarda geçen hafta kilosu 60 lira olan kiraz dün 20 liradan satışa sunuldu

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Ömer KADİROĞLU

Pandemi nedeniyle Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Lefkoşa’da otobüs terminalinde kurulan Pazar yeri, yasakların gevşetilmesi nedeniyle dün Merkez Lefkoşa’daki yeni yerinde kuruldu. Pazar yerini ziyaret eden vatandaşlar da esnaf da hem kalabalıktan hem de yeni Pazar yerinden oldukça memnun olduklarını söyledi. Pazar yerinde dün satışa sunulan bazı ürünlerin fiyatlarının yüksek olmasından dert yanan vatandaşlar, eskisi gibi alışveriş yapamadıklarını ifade etti. Pazar yerinde geçtiğimiz hafta kilosu 60 liradan satılan kiraz 20 TL’ye düşerken 12 TL’ye satılan limon 15’e yükseldi. Tezgahın en pahalı ürünü ise mevsimine göre 30 TL ile bamya oldu. Dün kurulan Pazar yerindeki bazı ürünlerin fiyatları şöyle;

Ürün

Geçen Hafta (20-06-2021)

Dün (27-06-2021)

Kiraz

60.00 TL (Kilosu)

20.00 TL (Kilosu)

Fasulye

10.00 TL (kilosu)

10.00 TL (kilosu)

Havuç

5.00 TL (Kilosu)

5.00 TL (Kilosu)

Patates

3.00 TL (kilosu)

1.50 TL (kilosu)

Muz

10.00 TL (kilosu)

5.00 TL (Kilosu)

Barbunya

20.00 TL (kilosu)

20.00 TL (kilosu)

Salatalık

5.00 TL (kilosu)

2.00 TL (kilosu)

Elma

12.00 TL (kilosu)

8.00 TL (kilosu)

Soğan

10.00 TL (3 kilo)

3.00 TL (kilosu)

Limon

12.00 TL (kilosu)

15.00 TL (kilosu)

Formoza

20.00 TL (kilosu)

10.00 TL (kilosu)

Mantar

20.00 TL (kilosu)

20.00 TL (kilosu)

Yerli Erik

10.00 TL (kilosu)

5.00 TL (kilosu)

Domates

4.00 TL (kilosu)

2.50 TL (kilosu)

Kayısı

25.00 TL (kilosu)

20.00 TL (kilosu)

Portakal

5.00 TL (kilosu)

5.00 TL (kilosu)

Patlıcan

4.00 TL (kilosu)

10.00 TL (3 Kilo)

Diğer ürünler

Ürün

Fiyat

Armut

20.00 TL (Kilosu)

Bamya

30.00 (Kilosu)

Nektarin

10.00 (Kilosu)

Sarma

5.00 TL (Adet)

Şeftali

12.00 TL (Kilosu)

Böğrülce

12.00 TL (Kilosu)

Acur

10. 00 TL (3 Kilo)

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