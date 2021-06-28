İlgi vardı

Ömer KADİROĞLU

Pandemi nedeniyle Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Lefkoşa’da otobüs terminalinde kurulan Pazar yeri, yasakların gevşetilmesi nedeniyle dün Merkez Lefkoşa’daki yeni yerinde kuruldu. Pazar yerini ziyaret eden vatandaşlar da esnaf da hem kalabalıktan hem de yeni Pazar yerinden oldukça memnun olduklarını söyledi. Pazar yerinde dün satışa sunulan bazı ürünlerin fiyatlarının yüksek olmasından dert yanan vatandaşlar, eskisi gibi alışveriş yapamadıklarını ifade etti. Pazar yerinde geçtiğimiz hafta kilosu 60 liradan satılan kiraz 20 TL’ye düşerken 12 TL’ye satılan limon 15’e yükseldi. Tezgahın en pahalı ürünü ise mevsimine göre 30 TL ile bamya oldu. Dün kurulan Pazar yerindeki bazı ürünlerin fiyatları şöyle;

Ürün Geçen Hafta (20-06-2021) Dün (27-06-2021) Kiraz 60.00 TL (Kilosu) 20.00 TL (Kilosu) Fasulye 10.00 TL (kilosu) 10.00 TL (kilosu) Havuç 5.00 TL (Kilosu) 5.00 TL (Kilosu) Patates 3.00 TL (kilosu) 1.50 TL (kilosu) Muz 10.00 TL (kilosu) 5.00 TL (Kilosu) Barbunya 20.00 TL (kilosu) 20.00 TL (kilosu) Salatalık 5.00 TL (kilosu) 2.00 TL (kilosu) Elma 12.00 TL (kilosu) 8.00 TL (kilosu) Soğan 10.00 TL (3 kilo) 3.00 TL (kilosu) Limon 12.00 TL (kilosu) 15.00 TL (kilosu) Formoza 20.00 TL (kilosu) 10.00 TL (kilosu) Mantar 20.00 TL (kilosu) 20.00 TL (kilosu) Yerli Erik 10.00 TL (kilosu) 5.00 TL (kilosu) Domates 4.00 TL (kilosu) 2.50 TL (kilosu) Kayısı 25.00 TL (kilosu) 20.00 TL (kilosu) Portakal 5.00 TL (kilosu) 5.00 TL (kilosu) Patlıcan 4.00 TL (kilosu) 10.00 TL (3 Kilo)

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